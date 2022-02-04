Чим можна замінити поліетиленові пакети: 3 ідеї

Чим можна замінити одноразові пластикові або поліетиленові маленькі пакетики і великі пакети на ринку, в магазині або супермаркеті при покупці різних продуктів.

Нещодавно в Україні поліетиленові пакети почали продаватися окремо, поступово стаючи забороненими у супермаркетах та інших невеликих магазинчиках. Як відомо, вони мають один істотний недолік — поліетилен погано розкладається в ґрунті, а при згорянні виділяє токсичні речовини.

Тому українці почали шукати альтернативу, але таку ж недорогу та зручну у використанні. Чим можна замінити пластикові пакети, пише podskazok.net, передає NNS.

Багаторазові тканинні сумки

Тканинні полотняні та бавовняні екосумки, які виготовляються з натуральних матеріалів (льон, бавовна), служитимуть набагато довше за звичайні пластикові пакети. Щоправда, доведеться їх періодично прати, але економія сімейного бюджету залишиться у пріоритеті.

А ось у мокру дощову погоду врятують сумки-шопери із плащової тканини.

Сітки

Сітчасті сумки підходять для використання фруктів та овочів, які необхідно зважувати. Наклеїти наклейку з інформацією про вагу та ціну можна на авоську, при чому відклеїти її вдома не виникне труднощів.

Мішечки

Маленькі поліетиленові пакетики в магазині, в яких було зручно набирати крупи та інші розсипчасті продукти, можна замінити на невеликі сітчасті сумочки або мішечки. Такі мішечки в магазинах можна придбати відразу цілим набором із п’яти штук: можна підібрати потрібні розміри та формат.

В Україні з 1 лютого вводять нові ціни на пластикові пакети