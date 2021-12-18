6 речей, які не можна купувати в секонд-хенді

Купівля в секонд-хенді – ефективний спосіб заощадити гроші і придбати брендовий одяг. Однак не всі вживані речі годяться бути використаними вдруге. Інакше гроші будуть викинуті на вітер.

Новини.LIVE перерахувало шість речей, які купувати в секонді не варто, передає NNS.

Пуховики і “дуті” пальта

Всі товари з секонд-хенду проходять обов’язкову термічну обробку і прання. В результаті “дутий” одяг і пуховики можуть прийти якщо не в непридатність, то втратити своє первісне призначення. Наповнювач збереться в грудки і просто перестане гріти. До того ж, він здатний довго зберігати запах секонда.

Спортивний одяг

У більшості випадків такий товар потрапляє на прилавки секонд-хендуа після активного використання. Тому нерідко на ньому можна знайти плями. Також варто звернути увагу, чи не втратила річ свою вихідну форму після носіння першим власником.

Капелюхи, кепки і шапки

Ви часто перете свої головні убори? Явно не більше одного-двох разів на рік. Речі в секонд-хенді теж навряд чи бачили догляд частіше. Саме тому на внутрішній стороні шапки або кепки можна знайти жовті плями, розводи та інші сліди, залишені попереднім власником.

Нижня білизна і шкарпетки

Труси, бюстгальтери і майки – точно не ті речі, які варто носити після когось. Мало того, що сама тканина зношується і псується після знезараження, так ще й багато слідів життєдіяльності первісного господаря можуть залишитися.

Шоломи

Секонд-хенд-точно не те місце, куди варто йти, щоб придбати захист. У шоломів і касок є певний термін придатності і вимоги до стану. Якщо шолом не першої свіжості, він міг вже бути вдарений або матеріали встигли втратити свої захисні властивості.

Вовняні речі

Секонди рідко піклуються про прання теплих предметів гардероба. А ще плюс спецобробка. В результаті вовняний одяг, яка потребує особливого догляду, повністю втрачає зовнішній вигляд і головну функцію – зігрівати.