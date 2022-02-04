5 найпоширеніших помилок, які роблять при прибиранні навіть досвідчені господині

Навіть досвідчені господині можуть припуститися помилок при прибиранні власного будинку, після яких, незважаючи на старання, залишаються неприємні запахи, а бруд накопичується швидше.

Доречним буде дізнатися про найпоширеніші грубі помилки, які ви можете робити, навіть самі того не помічаючи, з посиланням на Телеграф передає NNS.

Перша помилка

Якщо ви колись переглядали посібники, де чітко розписані правила використання більшості побутових засобів для очищення різних поверхонь, то зазвичай там ясно зазначено, що після їхнього нанесення потрібно почекати, адже змивати їх потрібно через певний проміжок часу.

При цьому більшість з нас змиває порошки ще до того, як ті починають діяти, після обурюючись, що засіб поганий, хоч і коштує великих грошей.

Друга помилка

Нам потрібно звикнути, що для різних типів поверхонь потрібно використовувати зовсім різні ганчірки: для стільниць та меблів – одні, для посуду – інші.

Якщо ви миєте все однією і тією ж губкою, не дивуйтеся, якщо ненароком залишите на меблях жирні плями, а на поверхнях ванних кімнат каламутні та липкі сліди.

Третя помилка

Не можна наносити поліроль прямо на меблі. Правильним буде бризнутиме засіб на ганчірку або спеціальну серветку для меблів і вже нею далі очищати поверхні.

Якщо ви звикли наносити цей засіб прямо на меблі товстим шаром, вам знадобиться багато зусиль, щоб розподілити його по всій поверхні.

До того ж такі засоби часто залишають плями та липку плівку, на яку пил осідає активніше.

Четверта помилка

Засоби для миття посуду не варто використовувати для миття дощок для нарізки, тому що на них часто залишається велика кількість бактерій, які не знешкоджують звичайні засоби.

Дерев’яні та пластикові дошки радять обробляти спеціальними дезінфекторами хоча б раз на тиждень.

П’ята помилка

Якщо ви щаслива володарка або власник посудомийної машини, пам’ятайте – вона теж потребує особливого догляду! Особливо це стосується фільтрів, які за правилами слід чистити після кожного циклу. В іншому випадку неприємного запаху вам не уникнути.

Також варто відзначити, що така техніка вимагає регулярного очищення (приблизно раз на місяць) за допомогою спецзасобів: таблеток або розчинів, які в жодному разі не можна застосовувати в миття посуду.

10 кулінарних помилок, які ми повторюємо за нашими мамами

7 побутових звичок із СРСР, які знову у тренді