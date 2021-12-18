1000% річних: НБУ не буде обмежувати відсотки за мікрокредитами

НБУ не буде обмежувати максимальні відсоткові ставки за мікрокредитами, хоча зараз вони інколи перевищують 1000% річних.

Про це під час пресбрифінгу повідомила Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ, інформує Мінфін, передає NNS.

Без обмежень

Ольга Лобайчук визнає, що проблема з високими ставками є, кредити у фінансових організаціях дуже дорогі. Водночас зауважує, що у законодавстві відсутні норми про обмеження відсоткових ставок по тих чи інших кредитах для населення. Не передбачена така можливість і в повноваженнях НБУ.

«Це ринкові відносини. І всі фінансові установи, які надають споживчі кредити, працюють в однакових умовах», підкреслила начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.

Вся надія на споживачів

У питанні врегулювання високих ставок регулятор великі надії покладає на самих споживачів. Експерт НБУ нагадала, що з 8 січня набуває чинності Постанова № 100. Документ зобов’язує всі фінансові компанії на власних вебсайтах та у рекламі розкрити правдиву інформацію про повну вартість, умови та ризики своїх кредитних продуктів.

«Ми сподіваємося, що розкриття відсоткових ставок, без оманливих практик, буде спонукати фізичних осіб задумуватися, чи настільки їм потрібний такий дорогий кредит. А прозора конкуренція працюватиме на зниження таких ставок», сказала Ольга Лобайчук.

Для фінустанов готують зміни

Експерт НБУ відзначила ще одну проблему ринку небанківських фінансових послуг — надмірну закредитованість позичальників.

«Причина у тому, що в жодних нормативних актах немає вимог до фінкомпаній щодо оцінки кредитоспроможності своїх клієнтів, як її здійснювати, на якому кредиті — 5, 10 чи 20-му зупинитись і т.ін. А фізичні особи, на жаль, добровільно набирають велику кількість таких кредитів», підкреслила Ольга Лобайчук.

Вона повідомила, що питання зараз детально досліджується і ведуться обговорення щодо розробки для фінкомпаній мінімальних вимог до оцінки кредитоздатності фізичних осіб.