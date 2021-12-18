В Украине может возникнуть дефицит хлеба. И не по причине недостатка сырья, а из-за сбоев в производстве и доставке продукции. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Экономическую правду.

О возможных сбоях заявили хлебопеки.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить “льготный” газ для стабильности производства.

Об этом говорится в письме Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации “Укрхлебпром”, который есть в распоряжении Экономической правды. В ассоциацию входят более 85 предприятий отрасли.

Производители заявили, что рост цены на газ, сырье и прочие издержки приводит к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий. В частности, за год цены на газ для бизнеса выросла почти в десять раз – в январском контракте она достигла 52 тысяч грн за тысячу кубов.

Сергей Чекальский, совладелец HD-group, в комментарии ЭП отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает “в ноль”, или получает убытки. А в январе, когда расходы на газ вырастут до более 50 грн/куб, некоторым предприятиям может не хватить доходов, чтобы покрыть заработные платы.

Цены на продукцию предприятия также не могут поднять, ведь они зафиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время, объясняет предприниматель.

“Такое положение вещей в ближайшее время неизбежно спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в учреждения торговли, неизбежно возникновение социальной напряженности в обществе и другие негативные последствия экономического и социального характера”, – пишут в письме ассоциации, адресованном правительству и президенту.

Следовательно в отрасли просят правительство вмешаться в ситуацию и выделить хлебопекарным предприятиям часть “льготного” газа, или оказывать целевую финансовую помощь. В письме речь идет о 10-12 млн кубов в месяц.

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