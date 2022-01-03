Зачем надевают носки на пылесос: простая хитрость продлит жизнь прибору

Старые носки, которые потеряли свою пару, можно оставить и применить их во время уборки. Зачем надевают носки на пылесос? Эта хитрость продлит жизнь прибору.

Способ достаточно оригинальный. Он будет полезен владельцам вертикальных пылесосов.

Фильтры в них довольно быстро забиваются пылью и плохо поддаются очистке, а значит, что срок эксплуатации ограничен. Если не заменить его вовремя, то это может негативно отразиться на всем приборе.

По этой причине хитрые хозяйки нашли способ продлить жизнь фильтра. Для этого надо взять старый носок или чулки. При этом не стоит брать слишком плотные изделия.

Предмет гардероба надо обрезать, натянуть на фильтр, а второй конец оставить свободным или заправить внутрь.

В итоге носок увеличит срок службы фильтра, а также сможет уберечь его от пыли.

Есть еще один вариант использования носка и пылесоса. Дело в том, что эти предметы нужны в тех случаях, когда надо достать мелкие предметы из труднодоступных мест. Например, если деталь пазла попала под диван.

Для этого надо снять с пылесоса насадку со щеткой, а на это место надеть носок. После этого можно включать прибор и собирать мелкие предметы по квартире.

Источник

Как пожарить картошку с золотистой корочкой – малоизвестная хитрость, которая даст гарантированный результат

Названы бытовые приборы, которые потребляют электроэнергию после отключения

7 бытовых приборов, которые СССР “украл” у других стран. Фото