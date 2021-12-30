Скумбрия на праздничном столе – ТОП-5 рецептов

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Скумбрія
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После резонансных откровений первой леди Украины Елены Зеленской скумбрия «проснулась знаменитой». И хоть супруга президента позже объяснила, что оговорилась, когда сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм (а на самом деле имела в виду за 100 грамм), сеть уже наводнили шутки, мемы и фотожабы на тему “скумбрии по 8”.

Но Елена Зеленская права. В том, что скумбрия очень полезная рыба.

Это одна из самых популярных рыб с жирным и нежным мясом. Распространена всюду: встречается во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, заплывает во внутриматериковые моря: Черное, Мраморное и Балтийское.

Высокая пищевая ценность и содержание витаминов и микроэлементов, в частности ненасыщенной жирной кислоты Омега-3, сделало скумбрию одной из основных промысловых рыб. Жирные кислоты Омега-3 отвечают за профилактику развития онкологических заболеваний, образования тромбов.

Благодаря насыщенным жирам и отсутствию углеводов, филе скумбрии легко усваивается организмом. Его назначают при диетах, направленных на снижение веса, и для спортивного питания. Аминокислоты и минералы укрепляют сосуды, понижают риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени.

Из скумбрии можно приготовить сотни блюд. Мы подобрали для вас 5 интересных рецептов, которые подойдут для праздничного застолья.

Скумбрия на праздничном столе – ТОП-5 рецептов

Рулет из скумбрии с овощами

Рулет из скумбрии с овощами – эта вкусная, яркая праздничная закуска из рыбы станет украшением вашего стола.

Продукты (на 6 порций)

  • Скумбрия свежемороженая – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Петрушка свежая – небольшой пучок
  • Соус соевый – 2 ст. ложки
  • Масло растительное – 2-3 ст. ложки
  • Соль – по вкусу

Как приготовить рулет из скумбрии с овощами:

  1. Приготовление рыбного рулета с овощной начинкой начинаем с того, что подготавливаем рыбу. Для этого в каждой рыбине делаем разрез через спинку, оставляя брюшко целым, вычищаем все пленочки. Удаляем хребет и кости.
  2. Подготовленное филе сбрызгиваем лимонным соком и соевым соусом, оставляем мариноваться.
  3. Нарезаем мелким кубиком лук, сладкий перец, натираем на крупной терке морковь.
  4. Обжариваем на растительном масле нарезанный лук, сладкий перец и натертую на крупной терке морковь, солим, добавляем зелень.
  5. На замаринованное филе скумбрии выкладываем сверху обжаренные овощи, распределяем их по рыбе.
  6. Сворачиваем рыбу с овощами в виде рулета.
  7. Рулет из скумбрии с овощами переносим на сложенную вдвое фольгу, которая предварительно смазана растительным маслом. Плотно закручиваем и отправляем рыбный рулет с овощной начинкой в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
  8. После запекания даем рулету из скумбрии с овощами остыть и помещаем в холодильник на 3-4 часа. Затем холодную закуску из рыбы нарезаем кусочками и подаем.

Картофельная запеканка со скумбрией и сыром

Картошка и рыба, да ещё и под ароматной сырной корочкой, – идеальное сочетание, это невероятно вкусно. Приготовление картофельной запеканки со скумбрией и сыром займёт совсем немного вашего времени, но при этом результат понравится всей семье.

Продукты (на 6 порций)

  • Картофель – 1 кг
  • Скумбрия – 700-800 г
  • Сыр твёрдый – 150 г
  • Майонез – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец чёрный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – для смазывания формы

Как готовить:

  1. Подготавливаем продукты для картофельной запеканки со скумбрией и сыром.
  2. Кастрюлю с водой (1,5 л) ставим на нагрев.
  3. Картофель очищаем и нарезаем тонкими кружочками.
  4. Картофель кладём в кипящую воду и варим 5 минут. Откидываем картофель на дуршлаг.
  5. У скумбрии отрезаем голову и хвост. Рыбу очищаем от внутренностей и костей, промываем и нарезаем небольшими кусочками.
  6. Сыр трём на крупной тёрке.
  7. Включаем духовку и разогреваем до 190 градусов. Форму для запекания смазываем растительным маслом.
  8. В подготовленную форму ровным слоем выкладываем половину картофеля. Солим и перчим.
  9. Слой картофеля смазываем майонезом.
  10. Поверх картофеля выкладываем кусочки скумбрии. Солим, перчим и смазываем тонким слоем майонеза.
  11. На рыбу выкладываем оставшийся картофель. Ещё раз солим, перчим и смазываем майонезом.
  12. Посыпаем картофель с рыбой слоем тёртого сыра. Запекаем картошку со скумбрией и сыром в духовке на нижнем уровне при 190 градусах в течение 40 минут.
  13. Даём картофельной запеканке со скумбрией немного остыть и подаём со свежими овощами.

“Фальшивая” копчёная скумбрия (в чайном рассоле)

Солёная скумбрия в чайном рассоле получается максимально приближённой и по вкусу, и по внешнему виду к магазинной скумбрии холодного копчения. Крепко заваренный чёрный чай делает кожу рыбы золотистой и придаёт скумбрии лёгкий аромат копчения. Пропорции сахара и соли — идеальные. Такая лжекопчёная рыбка получается в меру солёной.

Продукты

  • Скумбрия замороженная – 500 г (1 шт.)
  • Вода – 600 мл
  • Соль – 1,5 ст. ложки с горкой
  • Сахар – 1,5 ст. ложки с горкой
  • Чай чёрный (крупно- или мелколистовой) – 1,5 ст. ложки с горкой

Как готовить

  1. Подготовьте необходимые ингредиенты.
  2. Чай можно брать как крупнолистовой, так и мелкий, но обязательное условие — никаких ароматизаторов и отдушек.
  3. Скумбрию заранее разморозьте.
  4. Подготовьте пустую пластиковую бутылку объёмом 1,5 л — в ней рыбка будет солиться.
  5. В миску насыпьте сахар и соль.
  6. Сюда же добавьте листья чёрного чая.
  7. Залейте чай, соль и сахар крутым кипятком (600 мл) и перемешайте до растворения кристаллов сахара и соли. Оставьте заварку остывать до комнатной температуры.
  8. Срежьте у скумбрии плавники, удалите голову и внутренности. Промойте тушку рыбы под струёй холодной проточной воды. С помощью бумажного полотенца промокните брюшко рыбы, удаляя остатки внутренностей и чёрную плёнку, выстилающую брюшко.
  9. Закрутите горлышко бутылки крышкой. Сверху сделайте надрез, чтобы через него в бутылку могла пролезть тушка скумбрии.
  10. Поместите чистую рыбку в бутылку.
  11. Остывший чайный рассол процедите через мелкое ситечко.
  12. Аккуратно влейте процеженный чайный рассол в бутылку. Скумбрия должна быть покрыта рассолом полностью.
  13. Закройте отверстие в бутылке скотчем и отправьте бутылку с рыбой в горизонтальном положении в холодильник на 3 дня. Каждый день один или два раза снимайте скотч и переворачивайте скумбрию с одной стороны на другую.
  14. Через 3 дня “фальшивая” копчёная скумбрия будет готова. Извлеките её из рассола, промокните бумажным полотенцем.
  15. Нарежьте скумбрию кусочками и подавайте к столу. Рыбка очень вкусная, сочная, мягенькая, маслянистая и ароматная. С варёной картошечкой — просто замечательно!

Жареная скумбрия

Скумбрия

Жареная скумбрия – простое, но очень вкусное блюдо. В идеале готовить его не из мороженой рыбы, а из свежевыловленной.

Продукты (на 4 порции)

  • Скумбрия – 500 г
  • Масло растительное – 5 ст. ложек
  • Томат-паста – 1 ст. ложка
  • Вода – 5 ст. ложек
  • Перец чёрный молотый – 0,25 ч. ложки (по вкусу)
  • Соль – 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Как готовить:

  1. Скумбрию выпотрошить, отрезать голову. Вынуть косточки.
  2. Филе рыбы тщательно промыть, разрезать на порционные куски, посолить, поперчить. Оставить на 1 час.
  3. В другой посуде смешать томат-пасту, растительное масло и воду и взбить до получения густой массы.
  4. Окунуть в неё кусочки филе.
  5. Жарить скумбрию на предварительно разогретой сковороде.
  6. Для этого сковороду разогреть, налить 2 ст. ложки растительного масла. Выложить подготовленную скумбрию. Жарить на среднем огне около 2 минут с одной стороны.
  7. Затем перевернуть и жарить с другой стороны 2 минуты (до золотистой корочки). Так пожарить всю рыбу.
  8. Жареная скумбрия готова.

Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком

Скумбрия

Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком, станет вкусным и ярким украшением любого застолья. Сначала готовится сочная ароматная начинка из грибов и лука. Скумбрия маринуется в ароматном томатно-соевом маринаде с добавлением мёда, лимонного сока и сушёного чеснока, а затем фаршируется грибной начинкой и запекается в духовке.

Продукты (на 3 порции)

  • Скумбрия — 650 г (1 шт.)
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Соевый соус — 1,5 ст. ложки
  • Томатная паста — 0,5 ст. ложки
  • Тимьян сушёный — 0,5 ч. ложки
  • Чеснок сушёный — 0,5 ч. ложки
  • Сок лимона — 0,5 ст. ложки
  • Мёд — 0,5 ст. ложки
  • Масло растительное — 30 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Для подачи (по желанию):
  • Листья салата — 100 г
  • Клюква — 15 г

Как готовить

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Скумбрию используйте хорошего качества. Заранее достаньте её из морозилки и разморозьте в отделе холодильника.
  3. Репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите туда лук и обжарьте на небольшом огне, помешивая лопаткой, до мягкости (3-4 минуты).
  4. Шампиньоны протрите влажным кухонным полотенцем и нарежьте пластинками вместе с ножками. Добавьте грибы в сковороду к мягкому луку, перемешайте. Обжарьте грибы с луком 3-4 минуты на большом огне, помешивая.
  5. Добавьте сушёный тимьян, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Готовьте ещё 3-4 минуты. Как только грибы дадут сок, можно выключать огонь, чтобы их не пересушить.
  6. Подготовьте скумбрию. С помощью кухонных ножниц обрежьте все плавники и хвост. Хорошо наточенным ножом срежьте голову. Вспорите брюшко и удалите внутренности. Тщательно вымойте рыбу под проточной водой, чтобы удалить чёрную плёнку. Обсушите скумбрию со всех сторон бумажным полотенцем.
  7. Теперь приготовьте маринад для рыбы. Для этого в глубокой тарелке смешайте томатную пасту, соевый соус, мёд, лимонный сок, сушёный чеснок, соль и молотый перец по вкусу.
  8. В подходящую посуду для маринования выложите рыбу и влейте 2/3 маринада. Распределите маринад по всей поверхности рыбы и внутри.
  9. Оставьте рыбу мариноваться на 1 час.
  10. Спустя время включите духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания застелите пергаментом.
  11. Нафаршируйте рыбу грибной начинкой и выложите в форму. Сверху ещё смажьте рыбу оставшимся маринадом (немного маринада можно оставить). Отправьте скумбрию в духовку и запекайте при 180 градусах 45-60 минут. Время запекания зависит от мощности вашей техники, размера рыбы и материала используемой формы. Периодически нужно открывать духовку и смазывать рыбу оставшимся маринадом.
  12. Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком, готова.

Приятного аппетита!

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