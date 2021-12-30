После резонансных откровений первой леди Украины Елены Зеленской скумбрия «проснулась знаменитой». И хоть супруга президента позже объяснила, что оговорилась, когда сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм (а на самом деле имела в виду за 100 грамм), сеть уже наводнили шутки, мемы и фотожабы на тему “скумбрии по 8”.
Но Елена Зеленская права. В том, что скумбрия очень полезная рыба.
Это одна из самых популярных рыб с жирным и нежным мясом. Распространена всюду: встречается во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, заплывает во внутриматериковые моря: Черное, Мраморное и Балтийское.
Высокая пищевая ценность и содержание витаминов и микроэлементов, в частности ненасыщенной жирной кислоты Омега-3, сделало скумбрию одной из основных промысловых рыб. Жирные кислоты Омега-3 отвечают за профилактику развития онкологических заболеваний, образования тромбов.
Благодаря насыщенным жирам и отсутствию углеводов, филе скумбрии легко усваивается организмом. Его назначают при диетах, направленных на снижение веса, и для спортивного питания. Аминокислоты и минералы укрепляют сосуды, понижают риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени.
Из скумбрии можно приготовить сотни блюд. Мы подобрали для вас 5 интересных рецептов, которые подойдут для праздничного застолья.
Скумбрия на праздничном столе – ТОП-5 рецептов
Рулет из скумбрии с овощами
Рулет из скумбрии с овощами – эта вкусная, яркая праздничная закуска из рыбы станет украшением вашего стола.
Продукты (на 6 порций)
- Скумбрия свежемороженая – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Петрушка свежая – небольшой пучок
- Соус соевый – 2 ст. ложки
- Масло растительное – 2-3 ст. ложки
- Соль – по вкусу
Как приготовить рулет из скумбрии с овощами:
- Приготовление рыбного рулета с овощной начинкой начинаем с того, что подготавливаем рыбу. Для этого в каждой рыбине делаем разрез через спинку, оставляя брюшко целым, вычищаем все пленочки. Удаляем хребет и кости.
- Подготовленное филе сбрызгиваем лимонным соком и соевым соусом, оставляем мариноваться.
- Нарезаем мелким кубиком лук, сладкий перец, натираем на крупной терке морковь.
- Обжариваем на растительном масле нарезанный лук, сладкий перец и натертую на крупной терке морковь, солим, добавляем зелень.
- На замаринованное филе скумбрии выкладываем сверху обжаренные овощи, распределяем их по рыбе.
- Сворачиваем рыбу с овощами в виде рулета.
- Рулет из скумбрии с овощами переносим на сложенную вдвое фольгу, которая предварительно смазана растительным маслом. Плотно закручиваем и отправляем рыбный рулет с овощной начинкой в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
- После запекания даем рулету из скумбрии с овощами остыть и помещаем в холодильник на 3-4 часа. Затем холодную закуску из рыбы нарезаем кусочками и подаем.
Картофельная запеканка со скумбрией и сыром
Картошка и рыба, да ещё и под ароматной сырной корочкой, – идеальное сочетание, это невероятно вкусно. Приготовление картофельной запеканки со скумбрией и сыром займёт совсем немного вашего времени, но при этом результат понравится всей семье.
Продукты (на 6 порций)
- Картофель – 1 кг
- Скумбрия – 700-800 г
- Сыр твёрдый – 150 г
- Майонез – 100 г
- Соль – по вкусу
- Перец чёрный молотый – по вкусу
- Масло растительное – для смазывания формы
Как готовить:
- Подготавливаем продукты для картофельной запеканки со скумбрией и сыром.
- Кастрюлю с водой (1,5 л) ставим на нагрев.
- Картофель очищаем и нарезаем тонкими кружочками.
- Картофель кладём в кипящую воду и варим 5 минут. Откидываем картофель на дуршлаг.
- У скумбрии отрезаем голову и хвост. Рыбу очищаем от внутренностей и костей, промываем и нарезаем небольшими кусочками.
- Сыр трём на крупной тёрке.
- Включаем духовку и разогреваем до 190 градусов. Форму для запекания смазываем растительным маслом.
- В подготовленную форму ровным слоем выкладываем половину картофеля. Солим и перчим.
- Слой картофеля смазываем майонезом.
- Поверх картофеля выкладываем кусочки скумбрии. Солим, перчим и смазываем тонким слоем майонеза.
- На рыбу выкладываем оставшийся картофель. Ещё раз солим, перчим и смазываем майонезом.
- Посыпаем картофель с рыбой слоем тёртого сыра. Запекаем картошку со скумбрией и сыром в духовке на нижнем уровне при 190 градусах в течение 40 минут.
- Даём картофельной запеканке со скумбрией немного остыть и подаём со свежими овощами.
“Фальшивая” копчёная скумбрия (в чайном рассоле)
Солёная скумбрия в чайном рассоле получается максимально приближённой и по вкусу, и по внешнему виду к магазинной скумбрии холодного копчения. Крепко заваренный чёрный чай делает кожу рыбы золотистой и придаёт скумбрии лёгкий аромат копчения. Пропорции сахара и соли — идеальные. Такая лжекопчёная рыбка получается в меру солёной.
Продукты
- Скумбрия замороженная – 500 г (1 шт.)
- Вода – 600 мл
- Соль – 1,5 ст. ложки с горкой
- Сахар – 1,5 ст. ложки с горкой
- Чай чёрный (крупно- или мелколистовой) – 1,5 ст. ложки с горкой
Как готовить
- Подготовьте необходимые ингредиенты.
- Чай можно брать как крупнолистовой, так и мелкий, но обязательное условие — никаких ароматизаторов и отдушек.
- Скумбрию заранее разморозьте.
- Подготовьте пустую пластиковую бутылку объёмом 1,5 л — в ней рыбка будет солиться.
- В миску насыпьте сахар и соль.
- Сюда же добавьте листья чёрного чая.
- Залейте чай, соль и сахар крутым кипятком (600 мл) и перемешайте до растворения кристаллов сахара и соли. Оставьте заварку остывать до комнатной температуры.
- Срежьте у скумбрии плавники, удалите голову и внутренности. Промойте тушку рыбы под струёй холодной проточной воды. С помощью бумажного полотенца промокните брюшко рыбы, удаляя остатки внутренностей и чёрную плёнку, выстилающую брюшко.
- Закрутите горлышко бутылки крышкой. Сверху сделайте надрез, чтобы через него в бутылку могла пролезть тушка скумбрии.
- Поместите чистую рыбку в бутылку.
- Остывший чайный рассол процедите через мелкое ситечко.
- Аккуратно влейте процеженный чайный рассол в бутылку. Скумбрия должна быть покрыта рассолом полностью.
- Закройте отверстие в бутылке скотчем и отправьте бутылку с рыбой в горизонтальном положении в холодильник на 3 дня. Каждый день один или два раза снимайте скотч и переворачивайте скумбрию с одной стороны на другую.
- Через 3 дня “фальшивая” копчёная скумбрия будет готова. Извлеките её из рассола, промокните бумажным полотенцем.
- Нарежьте скумбрию кусочками и подавайте к столу. Рыбка очень вкусная, сочная, мягенькая, маслянистая и ароматная. С варёной картошечкой — просто замечательно!
Жареная скумбрия
Жареная скумбрия – простое, но очень вкусное блюдо. В идеале готовить его не из мороженой рыбы, а из свежевыловленной.
Продукты (на 4 порции)
- Скумбрия – 500 г
- Масло растительное – 5 ст. ложек
- Томат-паста – 1 ст. ложка
- Вода – 5 ст. ложек
- Перец чёрный молотый – 0,25 ч. ложки (по вкусу)
- Соль – 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Как готовить:
- Скумбрию выпотрошить, отрезать голову. Вынуть косточки.
- Филе рыбы тщательно промыть, разрезать на порционные куски, посолить, поперчить. Оставить на 1 час.
- В другой посуде смешать томат-пасту, растительное масло и воду и взбить до получения густой массы.
- Окунуть в неё кусочки филе.
- Жарить скумбрию на предварительно разогретой сковороде.
- Для этого сковороду разогреть, налить 2 ст. ложки растительного масла. Выложить подготовленную скумбрию. Жарить на среднем огне около 2 минут с одной стороны.
- Затем перевернуть и жарить с другой стороны 2 минуты (до золотистой корочки). Так пожарить всю рыбу.
- Жареная скумбрия готова.
Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком
Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком, станет вкусным и ярким украшением любого застолья. Сначала готовится сочная ароматная начинка из грибов и лука. Скумбрия маринуется в ароматном томатно-соевом маринаде с добавлением мёда, лимонного сока и сушёного чеснока, а затем фаршируется грибной начинкой и запекается в духовке.
Продукты (на 3 порции)
- Скумбрия — 650 г (1 шт.)
- Шампиньоны — 200 г
- Лук репчатый — 100 г
- Соевый соус — 1,5 ст. ложки
- Томатная паста — 0,5 ст. ложки
- Тимьян сушёный — 0,5 ч. ложки
- Чеснок сушёный — 0,5 ч. ложки
- Сок лимона — 0,5 ст. ложки
- Мёд — 0,5 ст. ложки
- Масло растительное — 30 мл
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Для подачи (по желанию):
- Листья салата — 100 г
- Клюква — 15 г
Как готовить
- Подготовьте все ингредиенты.
- Скумбрию используйте хорошего качества. Заранее достаньте её из морозилки и разморозьте в отделе холодильника.
- Репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите туда лук и обжарьте на небольшом огне, помешивая лопаткой, до мягкости (3-4 минуты).
- Шампиньоны протрите влажным кухонным полотенцем и нарежьте пластинками вместе с ножками. Добавьте грибы в сковороду к мягкому луку, перемешайте. Обжарьте грибы с луком 3-4 минуты на большом огне, помешивая.
- Добавьте сушёный тимьян, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Готовьте ещё 3-4 минуты. Как только грибы дадут сок, можно выключать огонь, чтобы их не пересушить.
- Подготовьте скумбрию. С помощью кухонных ножниц обрежьте все плавники и хвост. Хорошо наточенным ножом срежьте голову. Вспорите брюшко и удалите внутренности. Тщательно вымойте рыбу под проточной водой, чтобы удалить чёрную плёнку. Обсушите скумбрию со всех сторон бумажным полотенцем.
- Теперь приготовьте маринад для рыбы. Для этого в глубокой тарелке смешайте томатную пасту, соевый соус, мёд, лимонный сок, сушёный чеснок, соль и молотый перец по вкусу.
- В подходящую посуду для маринования выложите рыбу и влейте 2/3 маринада. Распределите маринад по всей поверхности рыбы и внутри.
- Оставьте рыбу мариноваться на 1 час.
- Спустя время включите духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания застелите пергаментом.
- Нафаршируйте рыбу грибной начинкой и выложите в форму. Сверху ещё смажьте рыбу оставшимся маринадом (немного маринада можно оставить). Отправьте скумбрию в духовку и запекайте при 180 градусах 45-60 минут. Время запекания зависит от мощности вашей техники, размера рыбы и материала используемой формы. Периодически нужно открывать духовку и смазывать рыбу оставшимся маринадом.
- Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком, готова.
Приятного аппетита!
Салаты на Новый год – три простых и быстрых рецепта (видео)
Готовим на Новый год «Оливье» с секретным ингредиентом, который придаст особую нежность – пошаговый рецепт с фото
Как избежать изжоги в ходе праздничного застолья?
ТОП-5 рецептов авторских коктейлей на Новый год