После резонансных откровений первой леди Украины Елены Зеленской скумбрия «проснулась знаменитой». И хоть супруга президента позже объяснила, что оговорилась, когда сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм (а на самом деле имела в виду за 100 грамм), сеть уже наводнили шутки, мемы и фотожабы на тему “скумбрии по 8”.

Но Елена Зеленская права. В том, что скумбрия очень полезная рыба.

Это одна из самых популярных рыб с жирным и нежным мясом. Распространена всюду: встречается во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, заплывает во внутриматериковые моря: Черное, Мраморное и Балтийское.

Высокая пищевая ценность и содержание витаминов и микроэлементов, в частности ненасыщенной жирной кислоты Омега-3, сделало скумбрию одной из основных промысловых рыб. Жирные кислоты Омега-3 отвечают за профилактику развития онкологических заболеваний, образования тромбов.

Благодаря насыщенным жирам и отсутствию углеводов, филе скумбрии легко усваивается организмом. Его назначают при диетах, направленных на снижение веса, и для спортивного питания. Аминокислоты и минералы укрепляют сосуды, понижают риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени.

Из скумбрии можно приготовить сотни блюд. Мы подобрали для вас 5 интересных рецептов, которые подойдут для праздничного застолья.

Скумбрия на праздничном столе – ТОП-5 рецептов

Рулет из скумбрии с овощами

Рулет из скумбрии с овощами – эта вкусная, яркая праздничная закуска из рыбы станет украшением вашего стола.

Продукты (на 6 порций)

Скумбрия свежемороженая – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Петрушка свежая – небольшой пучок

Соус соевый – 2 ст. ложки

Масло растительное – 2-3 ст. ложки

Соль – по вкусу

Как приготовить рулет из скумбрии с овощами:

Приготовление рыбного рулета с овощной начинкой начинаем с того, что подготавливаем рыбу. Для этого в каждой рыбине делаем разрез через спинку, оставляя брюшко целым, вычищаем все пленочки. Удаляем хребет и кости. Подготовленное филе сбрызгиваем лимонным соком и соевым соусом, оставляем мариноваться. Нарезаем мелким кубиком лук, сладкий перец, натираем на крупной терке морковь. Обжариваем на растительном масле нарезанный лук, сладкий перец и натертую на крупной терке морковь, солим, добавляем зелень. На замаринованное филе скумбрии выкладываем сверху обжаренные овощи, распределяем их по рыбе. Сворачиваем рыбу с овощами в виде рулета. Рулет из скумбрии с овощами переносим на сложенную вдвое фольгу, которая предварительно смазана растительным маслом. Плотно закручиваем и отправляем рыбный рулет с овощной начинкой в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. После запекания даем рулету из скумбрии с овощами остыть и помещаем в холодильник на 3-4 часа. Затем холодную закуску из рыбы нарезаем кусочками и подаем.

Картофельная запеканка со скумбрией и сыром

Картошка и рыба, да ещё и под ароматной сырной корочкой, – идеальное сочетание, это невероятно вкусно. Приготовление картофельной запеканки со скумбрией и сыром займёт совсем немного вашего времени, но при этом результат понравится всей семье.

Продукты (на 6 порций)

Картофель – 1 кг

Скумбрия – 700-800 г

Сыр твёрдый – 150 г

Майонез – 100 г

Соль – по вкусу

Перец чёрный молотый – по вкусу

Масло растительное – для смазывания формы

Как готовить:

Подготавливаем продукты для картофельной запеканки со скумбрией и сыром. Кастрюлю с водой (1,5 л) ставим на нагрев. Картофель очищаем и нарезаем тонкими кружочками. Картофель кладём в кипящую воду и варим 5 минут. Откидываем картофель на дуршлаг. У скумбрии отрезаем голову и хвост. Рыбу очищаем от внутренностей и костей, промываем и нарезаем небольшими кусочками. Сыр трём на крупной тёрке. Включаем духовку и разогреваем до 190 градусов. Форму для запекания смазываем растительным маслом. В подготовленную форму ровным слоем выкладываем половину картофеля. Солим и перчим. Слой картофеля смазываем майонезом. Поверх картофеля выкладываем кусочки скумбрии. Солим, перчим и смазываем тонким слоем майонеза. На рыбу выкладываем оставшийся картофель. Ещё раз солим, перчим и смазываем майонезом. Посыпаем картофель с рыбой слоем тёртого сыра. Запекаем картошку со скумбрией и сыром в духовке на нижнем уровне при 190 градусах в течение 40 минут. Даём картофельной запеканке со скумбрией немного остыть и подаём со свежими овощами.

“Фальшивая” копчёная скумбрия (в чайном рассоле)

Солёная скумбрия в чайном рассоле получается максимально приближённой и по вкусу, и по внешнему виду к магазинной скумбрии холодного копчения. Крепко заваренный чёрный чай делает кожу рыбы золотистой и придаёт скумбрии лёгкий аромат копчения. Пропорции сахара и соли — идеальные. Такая лжекопчёная рыбка получается в меру солёной.

Продукты

Скумбрия замороженная – 500 г (1 шт.)

Вода – 600 мл

Соль – 1,5 ст. ложки с горкой

Сахар – 1,5 ст. ложки с горкой

Чай чёрный (крупно- или мелколистовой) – 1,5 ст. ложки с горкой

Как готовить

Подготовьте необходимые ингредиенты. Чай можно брать как крупнолистовой, так и мелкий, но обязательное условие — никаких ароматизаторов и отдушек. Скумбрию заранее разморозьте. Подготовьте пустую пластиковую бутылку объёмом 1,5 л — в ней рыбка будет солиться. В миску насыпьте сахар и соль. Сюда же добавьте листья чёрного чая. Залейте чай, соль и сахар крутым кипятком (600 мл) и перемешайте до растворения кристаллов сахара и соли. Оставьте заварку остывать до комнатной температуры. Срежьте у скумбрии плавники, удалите голову и внутренности. Промойте тушку рыбы под струёй холодной проточной воды. С помощью бумажного полотенца промокните брюшко рыбы, удаляя остатки внутренностей и чёрную плёнку, выстилающую брюшко. Закрутите горлышко бутылки крышкой. Сверху сделайте надрез, чтобы через него в бутылку могла пролезть тушка скумбрии. Поместите чистую рыбку в бутылку. Остывший чайный рассол процедите через мелкое ситечко. Аккуратно влейте процеженный чайный рассол в бутылку. Скумбрия должна быть покрыта рассолом полностью. Закройте отверстие в бутылке скотчем и отправьте бутылку с рыбой в горизонтальном положении в холодильник на 3 дня. Каждый день один или два раза снимайте скотч и переворачивайте скумбрию с одной стороны на другую. Через 3 дня “фальшивая” копчёная скумбрия будет готова. Извлеките её из рассола, промокните бумажным полотенцем. Нарежьте скумбрию кусочками и подавайте к столу. Рыбка очень вкусная, сочная, мягенькая, маслянистая и ароматная. С варёной картошечкой — просто замечательно!

Жареная скумбрия

Жареная скумбрия – простое, но очень вкусное блюдо. В идеале готовить его не из мороженой рыбы, а из свежевыловленной.

Продукты (на 4 порции)

Скумбрия – 500 г

Масло растительное – 5 ст. ложек

Томат-паста – 1 ст. ложка

Вода – 5 ст. ложек

Перец чёрный молотый – 0,25 ч. ложки (по вкусу)

Соль – 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Как готовить:

Скумбрию выпотрошить, отрезать голову. Вынуть косточки. Филе рыбы тщательно промыть, разрезать на порционные куски, посолить, поперчить. Оставить на 1 час. В другой посуде смешать томат-пасту, растительное масло и воду и взбить до получения густой массы. Окунуть в неё кусочки филе. Жарить скумбрию на предварительно разогретой сковороде. Для этого сковороду разогреть, налить 2 ст. ложки растительного масла. Выложить подготовленную скумбрию. Жарить на среднем огне около 2 минут с одной стороны. Затем перевернуть и жарить с другой стороны 2 минуты (до золотистой корочки). Так пожарить всю рыбу. Жареная скумбрия готова.

Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком

Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком, станет вкусным и ярким украшением любого застолья. Сначала готовится сочная ароматная начинка из грибов и лука. Скумбрия маринуется в ароматном томатно-соевом маринаде с добавлением мёда, лимонного сока и сушёного чеснока, а затем фаршируется грибной начинкой и запекается в духовке.

Продукты (на 3 порции)

Скумбрия — 650 г (1 шт.)

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Соевый соус — 1,5 ст. ложки

Томатная паста — 0,5 ст. ложки

Тимьян сушёный — 0,5 ч. ложки

Чеснок сушёный — 0,5 ч. ложки

Сок лимона — 0,5 ст. ложки

Мёд — 0,5 ст. ложки

Масло растительное — 30 мл

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Для подачи (по желанию):

Листья салата — 100 г

Клюква — 15 г

Как готовить

Подготовьте все ингредиенты. Скумбрию используйте хорошего качества. Заранее достаньте её из морозилки и разморозьте в отделе холодильника. Репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите туда лук и обжарьте на небольшом огне, помешивая лопаткой, до мягкости (3-4 минуты). Шампиньоны протрите влажным кухонным полотенцем и нарежьте пластинками вместе с ножками. Добавьте грибы в сковороду к мягкому луку, перемешайте. Обжарьте грибы с луком 3-4 минуты на большом огне, помешивая. Добавьте сушёный тимьян, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Готовьте ещё 3-4 минуты. Как только грибы дадут сок, можно выключать огонь, чтобы их не пересушить. Подготовьте скумбрию. С помощью кухонных ножниц обрежьте все плавники и хвост. Хорошо наточенным ножом срежьте голову. Вспорите брюшко и удалите внутренности. Тщательно вымойте рыбу под проточной водой, чтобы удалить чёрную плёнку. Обсушите скумбрию со всех сторон бумажным полотенцем. Теперь приготовьте маринад для рыбы. Для этого в глубокой тарелке смешайте томатную пасту, соевый соус, мёд, лимонный сок, сушёный чеснок, соль и молотый перец по вкусу. В подходящую посуду для маринования выложите рыбу и влейте 2/3 маринада. Распределите маринад по всей поверхности рыбы и внутри. Оставьте рыбу мариноваться на 1 час. Спустя время включите духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания застелите пергаментом. Нафаршируйте рыбу грибной начинкой и выложите в форму. Сверху ещё смажьте рыбу оставшимся маринадом (немного маринада можно оставить). Отправьте скумбрию в духовку и запекайте при 180 градусах 45-60 минут. Время запекания зависит от мощности вашей техники, размера рыбы и материала используемой формы. Периодически нужно открывать духовку и смазывать рыбу оставшимся маринадом. Скумбрия в томатно-соевом маринаде, запечённая с шампиньонами и луком, готова.

Приятного аппетита!

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