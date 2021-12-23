Землю накроет магнитная буря: самые опасные даты и часы

Магнитная буря накроет планету уже этой ночью, такой всплеск активности – опасный период для метеозависимых и хронически больных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Повышенную солнечную активность прогнозируют в пятницу 24 декабря и во вторник 28 декабря. Эти бури будут несильными, но скажутся на здоровье метеозависимых людей.

Ученые также сделали почасовой прогноз на ближайшие три дня. Самым опасным периодом 24 декабря будет время с полуночи до обеда. В этот период ожидается высокая солнечная активность.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных бурь возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боли в спине и суставах, сонливость, усталость, скачки артериального давления. Особенно уязвимы к магнитным бурям метеозависимые, пожилые и беременные.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь, нужно следовать несложным правилам.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи.

Ограничьте употребление кофе, энергетиков и алкоголя. Пейте больше травяного чая.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям следует больше отдыхать, держать под рукой необходимые лекарства.

Об этом NNS узнал из сообщения УНИАН