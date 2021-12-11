Врач объяснила, почему полезные привычки могут не помогать

Врач объяснила, почему привычки, считающиеся людьми полезными и здоровыми, могут не помогать – здоровье благодаря им не только не улучшается, но может оказаться подорванным.

Например, такое часто происходит, когда граждане, следуя идеям о здоровом питании, исключают из рациона все по их мнению вредное – в результате организм не получает нужных ему питательных веществ.

Мотова привела пример такой ошибки:

“Девушке хочется борща, пирога, яблок, но вместо этого она выпила пустой чай, съела обезжиренный сыр и пошла тренироваться. В результате человек голодает, и вся его жизнь посвящена тому, чтобы поддерживать идеальную массу тела”.

Врач заметила, что многие, боясь углеводов или канцерогенов, отказываются от сладкого или жареного, но при этом позволяют себе алкоголь, или не сопротивляются пассивному курению.

Эти три привычки медленно, но уверенно уничтожают красоту вашей кожи.

Между тем, от спиртного жиреет печень, к тому же алкоголь является самым мощным канцерогеном. Воздействие курения на организм (включая пассивное) медик оценивает более разрушительным, чем влияние сахара.

Мотова подчеркнула, что «с помощью вымышленных ограничений человек не получит гарантию того, что он будет абсолютно здоров – это так не работает».

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Она уточнила, что здоровье и продолжительность жизни зависят от разных факторов, в том числе от генетики, возможности получать хорошую медицинскую помощь, экологии и многого другого.

Об этом NNS узнал из сообщения newsyou.info