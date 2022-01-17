Утратила актуальность: какая клавиша на клавиатуре больше не нужна

Эксперты рассказали, какая клавиша на клавиатуре практически больше не нужна современным пользователям.

Об этом NNS узнал из сообщения internetua.

Компьютеры и ноутбуки стали частью жизни современного человека. Чтобы работать с ними было легче и быстрее, нужно знать комбинации клавиш на клавиатуре. Но не все они актуальны.

Речь идет о кнопке F1, расположенной в верхней части клавиатуры. Если 10 лет назад, как считают эксперты, она была очень полезна, то сейчас практически не выполняет свой функционал и пользователи ПК спокойно могут обходиться без нее.

Причина этого заключается в том, что клавиша F1 отвечает за справку, то есть при запуске определенной программы и нажатии F1 перед вами откроется информация о программе.

Но сейчас, как правило, этой кнопкой не пользуются, потому что более подробную информацию об определенном софте можно получить через поисковик Google и она будет более доступной и понятной.

Кроме того, при нажатии на F1 пользователь скорее всего увидит открытую поисковую систему компании Microsoft с запросом на получение справки о той или иной программе, а если отсутствует интернет, то вообще не получит никакой информации.

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