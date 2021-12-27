Правда ли, что рассол “лечит” похмелье? В Минздраве дали ответ

Похмелье – очень неприятное состояние, вызванное чрезмерным употреблением спиртных напитков накануне. Если у вас болит голова, сухость во рту, усталость – это его признаки.

Министерство здравоохранения Украины рассказало гражданам, что нужно делать в этом состоянии, и что абсолютно не помогает. Об этом NNS узнал из сообщения РБК-Украина.

Алкоголь – это вредно

Прежде всего, не стоит забывать, что алкоголь очень вреден. Он ведет к интоксикации организма.

Спиртное негативно влияет на работу нервной системы, оказывает токсическое влияние на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, повышает риск развития рака.

Ежегодно 3 млн человек во всем мире умирают в результате губительного воздействия алкоголя.

Почему возникает похмелье

Похмелье в основном возникает из-за обезвоживания организма. Алкоголь – это сильное мочегонное средство. Вот почему так часто хочется в туалет, когда вы употребляете алкогольные напитки.

Во время сна процесс выведения алкоголя из организма, а с ним и воды не останавливается. Вместе с обезвоживанием выводятся и полезные минералы – электролиты. Утром человек чувствует сильную сухость во рту, головные боли и усталость. Также жажду вызывает повышение уровня сахара в крови из-за употребления алкогольных напитков.

Почему не нужно пить рассол

Многие украинцы считают, что при похмелье поможет рассол, но это не так! Научное исследование показало, что применение рассола существенно не изменяет уровень электролитов, которые вывелись алкоголем из организма.

Не забывайте, что чрезмерное и частое потребление рассола вредит здоровью. В частности, в растворе из-под солений содержится много соли, а это приводит к отекам, вздутию живота, изжоге.

Людям с высоким артериальным давлением стоит отказаться вообще от его употребления из-за высокой концентрации натрия в этом напитке.

Также от употребления рассола лучше отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе страдающим язвой желудка, эрозией двенадцатиперстной кишки и т.д.

Пейте на следующее утро много воды, чтобы восстановить баланс и уменьшить интоксикацию организма, сбалансировано питайтесь и постарайтесь выспаться.