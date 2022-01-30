Поколение Альфа: чем современные дети отличаются от всех нас

Если верить теории поколений, “цифровое поколение” заменят те, кого называют “детьми смартфонов”, Google babies, поколением “дзен” и “альфа”.

Кризисный психолог и трансформационный тренер Елена Любченко объясняет, какими они будут.

Что повлияет на поколение Альфа?

Авторы теории поколений утверждают, что дети, которые начали рождаться в начале 2010-х, и те, которые придут в мир в ближайшие 10 лет, составят одно поколение. То есть «альфы» — это рожденные ориентировочно в 2015-2035 годах.

Ученые считают, что на их становление и развитие большое влияние будут иметь соцсети. Ведь родители часто заводят малышам личные страницы раньше, чем они научатся говорить и писать.

Планшеты и смартфоны стали настолько привычными, что родительские гаджеты попадают даже в руки младенцев. Так что интернет для «альфы» — это даже не «интерес» родителей, как было для «цифровых», а просто игрушка.

Также на следующее поколение повлияют открытия и изобретения, сделанные за последние пять лет, но массово охватят планету чуть позже. Это возможность редактирования генома, появление 3D-принтеров и самообучающихся роботов.

Итак, для поколения Альфа все и все в мире будут соединены, независимо от того, где находятся географически. В их мире изменять можно будет все, даже человеческий организм. А вещи можно будет распечатать «из ничего».

Какими они будут?

По мнению социологов, поколение Альфа должно походить на своих прапрапрадедов — к примеру, на гимназистов начала XX века. Они жадно впитывали все новое, нередко пренебрегали занятиями, но обожали научные, а порой и лженаучные открытия: синематограф, автомобили, самолеты, теплоходы, гипноз, психоанализ, медиумов.

Они с серьезным видом спорили о сложных философских и политических доктринах, но в реальной жизни были достаточно наивными.

Преподавателей смущало отсутствие у детей уважения к старшим и удивительная уверенность в себе. Никогда еще среди подростков не были столь актуальны революционные идеи. Вместо того чтобы думать об уроках, они думали, как изменить мир. Во всем мире те времена назвали бурными: людей ожидали скорые изменения в стиле жизни и многочисленные переезды.

Прогнозируют, что «альфы» также будут подвержены нестандартным решениям. Их с детства будут интересовать глобальные проблемы современности: глобальное потепление, космос, нехватка ресурсов. Причем даже в детстве они будут уверены, что самостоятельно смогут решить все сложности.

Почему они могут конфликтовать с молодыми учителями?

Когда «альфы» придут в школу, на рынке труда главными будут представители поколения Z – учащиеся сегодня.

Но нельзя предположить, насколько увеличится количество молодых специалистов в школах. Есть вариант, при котором большинство учителей составят представители поколения Y — то есть те, кому сейчас 20-30 лет.

Социологи предполагают, что между молодыми преподавателями и альфами конфликты могут возникать по таким причинам.

1) Игнорирование моды и репутации в соцсетях.

Обучение будет гораздо виртуальнее, чем сейчас. Общение в обучающих тематических группах соцсетей становится привычным для школьников и учителей. Поэтому дети, которые пренебрегают групповой обратной связью, будут удивлять преподавателей.

Альфам будет неважно, принадлежат ли они к какому-либо сообществу. Они будут иметь критический склад мышления, будут пытаться доказать или опровергнуть то, что раньше считалось аксиомой. И даже восстанут против «стаи» соцсетей. Эти дети будут подчеркивать, что имеют право думать иначе, чем все, и не оглядываться на количество «лайков».

При этом они не будут чувствовать себя ни одиночками, ни членами определенных коллективов. А сочтут себя просто частью одного целого — землянами.

2) Опоздание и срыв дедлайнов.

«Альфы», особенно в детстве и в подростковом возрасте, будут жить так, будто у них впереди вечность. Это может обернуться недостатками: им будет трудно рассчитать время на определенную деятельность, они будут забывать об интернет-дедлайнах по разным предметам, будут постоянно опаздывать на уроки.

Эти ученики будут убеждены, что глобальное важнее деталей и формальностей, поэтому интересные замыслы и рассуждения нельзя ограничивать временем. Следует разработать способ обучать этих детей не одновременно, а в разном темпе.

Учителей, считающих, что успех нужно заработать упорным трудом, будут раздражать попытки «детей смартфонов» придумать что-нибудь, чтобы задачу можно было сделать как можно скорее.

3) Бунты и чрезмерная независимость.

Когда подростковые бунты почти забудут, а молодежь будет долго жить вместе с родителями, появятся свободолюбивые «альфы». Эти дети сочтут, что могут самостоятельно путешествовать и будут стремиться посмотреть весь мир. Будут убеждены, что поддержку могут найти даже у незнакомых людей.

Интернет к тому времени перестанет быть «миром в гаджете»: будут развиваться технологии дополненной реальности. Так что новое поколение уже не будет убегать от реальной жизни, а захочет изменять физический мир так же легко, как смоделированный.

Физическая активность тоже будет на высоком уровне, ведь альфы не будут все время сидеть с гаджетами в руках. Поэтому будут расти непоседливыми, активными и сильными.

Определенное легкомыслие и ранняя самостоятельность могут раздражать учителей. А с родителями учащихся преподаватели смогут общаться только минимально. Потому что даже первоклашки не будут позволять папам и мамам заниматься их делами.

Следует учесть, что многие родители будут не очень молодыми. Ведь сейчас есть тенденция рожать все позже. Поэтому для подростков поколение Альфа будет более привычным заниматься родителями, чем наоборот.

Почему могут конфликтовать с пожилыми учителями?

Можно предусмотреть и противоречия, возникающие между «альфами» и пожилыми преподавателями.

1) Отсутствие духа конкуренции.

Как и нынешние учащиеся, «альфы» не будут амбициозными и не будут интересоваться призами в конкурсах. Но они еще не будут терпеть сравнения и какого-либо принуждения. Даже завуалированного под состязание или игру.

Более уязвимые, обидчивые и эмоциональные, эти школьники потребуют деликатности, уважения к индивидуальным особенностям, даже если будут еще совсем малы. Наверное, систему оценки придется менять, чтобы она не травмировала новое поколение.

2) Знания важнее умений.

В настоящее время, когда современная школа отходит от воспитания «теоретиков» к развитию необходимых для жизни компетенций, в это сложно поверить. Но умения снова будут обесценены, а знания – в фаворе.

Однако на новом витке истории идеальным учеником станет не зубрила-эрудит, «нашпигованный» информацией, а ребенок-исследователь. То есть ученик, предлагающий новые идеи и делающий мини-открытие. А где много идей – там и много споров.

Прогнозируют, что «альфы» будут превращать проекты в диспуты, «говорильни», но не всегда будут доводить дело до конца.

Опыт и умение преподавателя перестанут поражать детей. «Респект» будет вызывать только оригинальность мышления, умение проанализировать и трактовать.

Автор текста: Алина Мирошникова

Об этом NNS узнал из сообщения osvitoria.media