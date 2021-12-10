Новогодние корпоративные подарки – это важный элемент, помогающий поддерживать положительный имидж и деловую репутацию компании, способствует укреплению связей с клиентами, деловыми партнерами и между самими сотрудниками предприятия.

Поэтому такие подарки должны быть подобраны на основе современных правил этикета.

Подготовили для вас 10 идей стильных и необычных подарков на Новый год-2022, которые точно понравятся клиентам и смогут сдвигать коллег.

Как правило, предприятия дарят своим сотрудникам разнообразные сувениры с логотипом компании, а также традиционной новогодней символикой.

Тем не менее, каждый такой презент имеет целью подчеркнуть значимость каждого сотрудника на предприятии и ценность его времени, которое он тратит на работу.

Корпоративные подарки на Новый год-2022 — идеи

1. Книга о мотивации

Отличный вариант привлечь сотрудников к новым трудовым достижениям в следующем году – подарить им бизнес-литературу. Среди классики такого жанра можно выделить “Атлант расправил плечи” по авторству американской писательницы Айн Рэнд, “Жизнь без ограничений” Ника Вуйчича и “7 привычек чрезвычайно эффективных людей” Стивена Кови.

2. Фотосветильник

Фотосветильник, на котором изображена известная в мире финансов личность или логотип вашей компании, станет напоминанием для ваших клиентов о плодотворном сотрудничестве. Лайтбокс представляет собой светодиодный короб, на который сверху прикреплен постер с разными изображениями. В отключенном состоянии он играет роль фотокартины. Такая вещь будет всегда на виду.

3. Картхолдер для банковских карточек

Такая вещь будет очень полезна деловым людям, постоянно имеющим дело с финансовыми операциями. В такой «хранитель» можно положить не только банковские карты, но и визитки, бонусные карты, всевозможные пробелы.

Он имеет небольшие размеры, аналогичные обычному кошельку, и легко помещается в карман пиджака или пальто.

4. Повербанк оригинальной формы

Иметь возможность оперативно подзарядить смартфон или ноутбук во время деловой поездки или командировки – очень важно для сотрудников компании, ведь они должны быть всегда на связи. При этом устройство может иметь оригинальную форму, например быть выполненным в форме камня. На нем может быть также логотип компании.

5. Флешка

Портативный USB-накопитель – отличный сувенир. Он функционален, имеет компактные размеры, прост в использовании и позволяет работникам сохранять важные корпоративные данные. Флешка может быть выполнена в любой форме, иметь разные размеры, цвет и объем встроенной памяти. На флешке по аналогии с брелоками для ключей может быть любой логотип или надпись.

6. Именный термостакан «С новым годом»

Такой подарок очень практичный, ведь чай и кофе – это основные напитки офисных работников. Особая конструкция поможет сохранить напиток горячим в течение длительного времени, а через специальную крышку удобно пить, без риска обжечься или разлить жидкость. К тому же, такие стаканы обычно достаточно объемные – в них можно залить 0,5 или даже 1 л жидкости.

7. Премиальный именный халат

Этот презент придется по вкусу начальнику, ведь руководители тоже ценят уют и домашнюю атмосферу. Такой халат должен быть выполнен из высококачественной ткани, быть красиво оформленным и по размеру его владельцу. Еще одна фишка – на халате можно вышить инициалы его владельца или другую символику.

8. Набор авторучек

Данный презент может быть как самостоятельным, так и служить дополнением к предыдущему подарку. Качественные авторучки со вставками из дорогого дерева, нержавеющей стали, гравировкой и другими декоративными элементами – это символ престижа и успеваемости. Они по праву займут место на рабочем столе любого начальника.

9. Блокнот или записная книжка

Каждый деловой человек должен иметь возможность делать важные заметки в течение рабочего дня. Естественно, это можно сделать с помощью телефона либо другой современной электроники, но воспользоваться блокнотом – это старая корпоративная традиция, в которой и сейчас хватает сторонников. При этом обложка блокнота может быть оформлена в традиционном для компании стиле.

10. Футболка

С развитием технологий, на футболках начали печатать все подряд – от названий популярных рок-групп до политических лозунгов. Сегодня футболка с принтом в фирменном стиле является популярным атрибутом коллективов в крупных компаниях. Учитывая стилистику праздника, на футболке также могут быть новогодние поздравления, изображения елок, гирлянд и т.д.

В завершение следует добавить, что вы можете сами придумать оригинальные идеи для корпоративных подарков на Новый год 2022. Это могут быть календари, настенные или наручные часы, наборы чая или кофе, элитный алкоголь или табачные изделия. Всё зависит от вашей фантазии. Главное, чтобы такой подарок выглядел привлекательно и был практичным.

Об этом NNS узнал из сообщения Гид Онлайн