Почему WI-FI роутер может плохо работать: причины

Каждому знаком тот случай, когда неожиданно перестал работать Wi-Fi роутер. Анализируя ситуацию, исключаются причины неуплаты или задолженности за тарифный план.

ІТtsider привел причины, почему это может происходить, передает NNS.

Устройство установлено уже давно

Если ваш WI-FI роутер работает в течение длительного времени, это может быть причиной перебойного функционирования Интернета. Чтобы исправить это, нужно делать перерыв в использовании. Так как и другие электронные устройства, роутеры должны перезагружаться.

Вирусы на ноутбуке или смартфоне

Да, Интернет может работать некорректно, если электронное устройство имеет причины перебойности: вирусы или обновленные программы и серверы и недостаток внутренней памяти.

Качество подключения и скорость сигнала

Наверное, важнейшей причиной нормального функционирования роутера является качество его сигнала.

Но случаются такие ситуации, когда функционирует все кроме определенного сайта. Это все потому, что путь, который проходит отдельный сайт к серверу – перезагружен (большое количество пользователей выполняют запросы на этом же веб-сайте, что и Вы).

Что нужно сделать, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi в доме

Уберите технику подальше от роутера

Чтобы Интернет на вашем гаджете работал лучше, поставьте его подальше от телевизора или компьютера. Также, замедляют сигнал предметы, содержащих металл – зеркала или аквариумы. Металлические чехлы у смартфонов также мешают хорошему приему Интернета.

У роутера есть две антенны

Хотите, чтобы ваши файлы загружались быстрее? Тогда поставьте одну из них вертикально, а другую – горизонтально. Такой способ поможет получить хорошую скорость Интернета.

Роутер – это не пылесборник

Часто роутеры стоят, собирая пыль, где-то в углу. Это не самое лучшее место для распространения Интернета в доме. Поэтому переместите его ближе к центру комнаты. Это обеспечит равномерное попадание волн во все уголки комнаты.

Не держите роутер на полу

Если вы хотите раздавать Wi-Fi своим соседям снизу, то, пожалуйста. Роутер должен находиться как можно выше. Минимальная высота для роутера – один метр над полом.