Почему картофель при варке нужно класть в кипящую воду

Что может быть проще, чем сварить картофель? Однако, не все хозяйки умеют варить картофель так, чтобы он сохранял в себе все полезные компоненты.

Для этого, класть овощ в кастрюлю нужно после того, как вода закипит.

Многие годами совершают одну и ту же ошибку, ставя варить на плиту картошку в кастрюле с холодной водой. А получается, что едят они потом абсолютно бесполезный продукт.

Не все знают о том, что картофель теряет большую часть питательных микроэлементов, когда долго варится или замачивается в холодной воде.

В частности, витамин C, которого в сыром виде содержится большое количество, при неправильной варке разрушается.

Еще один плюс того, чтобы класть картошку в кипящую воду – она не будет пениться при варке, и вода не будет выливаться на плиту, как часто бывает.

Старый картофель предпочтительнее варить в мундире, чтобы овощ сохранил хоть какие-то витамины. Солить картошку повара советуют не сразу, а за 10 минут до готовности.

Если посолить картошку сразу, как это привыкли делать хозяйки, то корнеплоды впитают всю соль, задубеют и плохо разварятся.

Об этом NNS узнал из сообщения Тoday.ua