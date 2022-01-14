Названные продукты, которые не следует покупать в супермаркете

Большинство людей предпочитают покупать продукты в супермаркете, но не все из них качественные и безопасные для здоровья.

Об этом NNS узнал из сообщения golos.ua.

Замороженные овощи и ягоды

Чаще в упаковках с овощами или ягодами больше льда и воды, чем самого продукта. Для более длительного хранения их могут подвергать неоднократной заморозке. В результате овощи и ягоды теряют часть водорастворимых витаминов, таких как С, Р и витамины группы В. Поэтому рекомендуется покупать свежие продукты на рынке и самостоятельно их замораживать. Это избавит вас не только от риска купить некачественный продукт, но и убережет ваш бюджет от лишних расходов.

Измельченные специи

Молотый чеснок, перец, паприку и другие специи мы привыкли покупать в готовой упаковке, поскольку это действительно удобно. К сожалению, недобросовестные производители добавляют в пакетики со специями дешевые добавки и вредные консерванты, которые могут не только испортить вкус вашего блюда, но и негативно сказаться на вашем здоровье. Поэтому специи рекомендуется покупать на рынке по весу или в специализированных магазинах.

Продукты в супермаркете – готовая еда

Сюда относятся куры-гриль, овощи, рыба, салаты и т.д. Сохраняться готовая пища долго не может. К сожалению, он не всегда раскупается в первые дни, что создает большой риск купить несвежий товар.Кроме того, в салатах могут использоваться испорченные овощи и просроченный майонез, а в курице – протухший маринад. Поэтому лучше прибегнуть к самостоятельному приготовлению или поесть в хорошем ресторане.

Орехи

Дело в том, что из-за большого срока хранения в супермаркетах орехи могут стоять достаточно долго. Однако такие орехи уже не будут свежими и полезными. В процессе “старения” орехов (особенно грецких, кедровых и пекан), а также под воздействием света и тепла, происходит окисление содержащихся в них жиров. Вкус таких орехов становится горьким, а испорченный жир производит канцерогенные вещества, вредящие вашему здоровью. Поэтому орехи также рекомендуется покупать на рынках или в специализированных магазинах.

Крупы и макароны на вес

В мешках и пластмассовых контейнерах с макаронами и крупами, кроме пыли и мелкого мусора, очень часто заводятся пищевая моль, жуки и другие насекомые. Зараженные продукты становятся небезопасными для потребления. Лучший способ не допустить этого – покупать макароны и крупы в готовой упаковке.

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