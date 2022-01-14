Кто рискует умереть от сердечного приступа во время секса

Ученые Лондонского университета Святого Георгия выяснили, у кого и какие шансы умереть от сердечного приступа во время секса.

Как установили исследователи, на случаи смерти при сексе приходится всего 0,2% всех смертей от сердечного приступа.

Группа риска

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями порой ограничивают свою половую жизнь из страха, что нагрузка во время секса навредит сердцу. Однако насколько высока вероятность такой смерти на самом деле?

Ученые проанализировали данные о почти 7000 людях, умерших от внезапной остановки сердца в период с 1994 по 2000 год и зарегистрированных в центре сердечных патологий при Больнице Святого Георгия, специализирующейся на подобных случаях. Все тела умерших тщательно изучались на наличие токсинов и других возможных некардиологических факторов.

Случаев смерти во время секса или в течение часа после него среди них было только 17.

Средний возраст умерших составил 38 лет. Две трети были мужчинами. Обычно причиной смерти от сердечного приступа становятся ранее существовавшие заболевания – кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и другие. Но более чем у половины умерших во время секса никаких отклонений раньше не наблюдалось.

В девяти причинах гибели числилась внезапная аритмическая смерть — остановка кровообращения, вызванная нарушением ритма сердца без очевидных причин.

Какие еще причины

Второй по распространенности причиной смерти было расслоение аорты – разрыв наибольшей артерии, при котором кровь затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их. Если при этом происходит разрыв всех трех слоев, наступает массивная кровопотеря, почти всегда ведущая к смерти.

Кроме секса, такие патологии могут быть вызваны стрессом, физическими нагрузками, а также употреблением некоторых наркотиков, например кокаина. Кроме того, на риски могут влиять наследственные заболевания и факторы образа жизни – так, курильщики в целом более подвержены проблемам с сердцем.

По одному случаю смерти пришлось на ишемическую болезнь сердца, идиопатический фиброз, идиопатическую гипертрофию левого желудочка, пролапс митрального клапана.

«Сексуальная активность присутствовала в 0,2% всех случаев внезапной смерти от остановки сердца в большой когорте умерших, прошедших комплексное вскрытие, — пишут авторы в статье, опубликованной в журнале JAMA Cardiology. — Синдром внезапной аритмической смерти и кардиомиопатия были преобладающими основными причинами, что отражает возраст когорты умерших, которых мы оценивали».

Детали исследования

«Мы считаем, что эти результаты дают определенную уверенность в том, что сексуальная активность относительно безопасна для пациентов с сердечными заболеваниями, особенно для молодых людей», говорит профессор Мэри Шеппард, ведущий автор исследования.

Однако, признают исследователи, в работе рассматривались случаи смерти и не учитывались пациенты, выжившие после остановки сердца, связанной с сексуальной активностью. Поэтому реальный риск может оказаться более высоким, но вряд ли настолько, чтобы отказывать себе в удовольствии.

“Хотя это небольшое и ограниченное исследование, обнадеживает тот факт, что в нем очень мало смертей от внезапной остановки сердца связывается с сексуальной активностью”, говорит специалист Британского кардиологического фонда Рут Госс.

Многие люди с болезнями сердца действительно переживают по поводу своих возможностей вести половую жизнь, отмечает она.

«Это нормально – испытывать беспокойство по поводу секса, если у вас больное сердце, но вероятность внезапной остановки сердца не выше, чем при любом другом виде физической активности, – отмечает Госс. — Нет причин, по которым люди с больным сердцем не могут продолжать наслаждаться здоровой сексуальной жизнью. Однако важно соблюдать рекомендации врача».

Тем, кто переживает по поводу возможных рисков, она рекомендует проконсультироваться со своим врачом.

Наибольшую опасность, по мнению кардиологов фонда, секс может представлять людям, недавно пережившим инфаркт. В этом случае стоит отказаться от половой жизни как минимум на несколько недель.