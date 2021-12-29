Красная икра: кому может навредить, как выбирать и хранить

Красная икра считается полезным продуктом, а еще это традиционный деликатес на новогоднем столе украинцев.
Но оказывается, есть ее советуют не всем. Кому именно следует отказаться от икры лосося, а также о том, как правильно хранить продукт, чтобы не навредить своему здоровью сообщает NNS со ссылкой на РБК-Украина.
Многие знают, что красная икра обогащена витаминами A, C и D, а также большим количеством минералов и фолиевой кислотой. Продукт богат и жирными кислотами омега-3, которые являются полезными для здоровья глаз и функции мозга, а также для общего самочувствия иммунной системы.
Омега-3 также снижает риск рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а еще обеспечивает защиту от инсульта и инфаркта.
Из-за высокого содержания гемоглобина эксперты рекомендуют включать икру в рацион людям, которые восстанавливаются после операции и химиотерапии.
Кому икра может навредить?
Красную икру опасно есть аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением и болезнью почек.
Эксперты также отмечают: если употреблять по столовой ложке красной икры в течение длительного времени, то есть угроза возникновения солевой нагрузки, что особенно опасно для людей, страдающих от высокого давления.
В идеале, если на вашем новогоднем столе будет присутствовать красная икра, то постарайтесь забрать другие продукты с высоким содержанием соли: маринованные продукты, копченую колбасу. Также важно есть больше овощей и фруктов.
Людям с болезнями сердца диетологи также советуют обратиться к семейному врачу перед употреблением красной икры.
Кстати, если вы на диете, то забудьте про стандартные бутерброды с красной икрой, намазанной на батон с маслом. Лучше замените пшеничный хлеб на кусочек цельнозернового, или вообще – на вареное яйцо. Вместо сливочного масла возьмите крем-сыр или авокадо.
Сколько можно хранить икру, чтобы не отравиться?
После открытия емкости с икрой срок ее хранения в холодильнике зависит от количества бактерий, которые попали в продукт.
Поэтому специалисты советуют не есть ложкой икру непосредственно из баночки. И не допускайте, чтобы кусочки пищи, например, хлебные крошки, попадали в емкость с деликатесом.
Обычно икра в открытой банке в холодильнике может стоять около одной недели. Но обязательно прочитайте на этикетке покупаемого вами продукта срок годности и требования к хранению и придерживайтесь их.
Но знайте: икра, оставленная на новогоднем столе при комнатной температуре, уже на вечер 1 января будет испорчена!
Поэтому если вспомнили о ней только утром и надумали поставить в холодильник “до лучших времен”, то лучше этого не делайте. Лучше либо выбросьте икру, либо съешьте (если от момента открытия емкости прошло не более 10 часов).
Как распознать фальсифицированную икру?
В настоящей икре на упаковке должен быть указан производитель и импортер. Икру российского и белорусского производства, которая в последнее время “зафиксирована” в Украине, лучше не покупать, потому что обычно получите самый обычный фальсификат.
Также обязательным условием является украинский текст на этикетке.
Еще помните! Больше всего поддельной красной икры продают на улицах и в интернете. Поэтому лучше всего покупать продукт в супермаркетах.