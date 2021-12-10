Какое комнатное растение подарить на Новый год или Рождество?

Впереди новогодние праздники, в это время практически все дарят друг другу подарки. Часто возникает вопрос – что красивое и полезное выбрать для близкого человека, друзей или родственника на Новый год и Рождество?

Комнатное растение – как раз такой подарок, который принесет пользу и украсит любой дом. Оно оживит праздничный стол и надолго останется в доме, насыщая воздух кислородом, сообщает Ukr.Media. передает NNS.

Пуансетия

Одним из растений, подходящим в качестве такого подарка является пуансетия. Ее часто называют “рождественской звездой”, так как ежегодно в конце декабря на ней появляются яркие крупные листья красного или другого цвета, похожие на большой цветок.

Гиацинт

Хорошим подарком станет и гиацинт в красивом горшке. Кроме того, что он нежен и красив, он еще и выделяет приятный аромат.

Лавровое дерево

Лавровое дерево – тоже ароматное и полезное растение. Его можно обрезать по форме новогодней елки и украсить. Нужно соблюсти только одно важное правило – поставить растение у окна, так как лавр любит хорошо освещенные места.

Розмарин

Также можно на Новый год или Рождество подарить розмарин. Его листья имеют выраженный запах и используются в приготовлении блюд.

Китайский вяз

Для тех, у кого нет много времени на уход за растением, подойдет деревце бонсай, например, китайский вяз, который в высоту достигает 60 см. Он не требует особого ухода, только достаточного количества света и постоянную влажность.

Гардения

Хороша в качестве подарка цветущая гардения. Нежные светлые цветки эффектно смотрятся на фоне темно-зеленых листьев и приятно пахнут.