Какие соки из супермаркета безопасно употреблять

На прилавках магазинов можно встретить множество фруктовых напитков, которые должны приносить пользу организму. Но обычно витаминов в таких соках мало, а вредных подсластителей – множество.

Об этом передает 24 канал, информирует NNS.

Отличить более натуральные продукты от имитаторов сока очень легко. Заглядывайте на этикетки и читайте состав, а мы расскажем, какие напитки с прилавков следует отдавать предпочтение.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОКИ

Терпкий вишневый сок

Важное значение в пользе вишневого сока играет именно терпкий вкус. Дело в том, что терпкие плоды содержат в 20 раз больше витамина А. Поэтому и напиток из таких ягод принесет больше пользы, особенно если он еще и содержит немного сахара.

Гранатовый сок

Ягодки граната можно добавлять к десертам, салатам или же пробовать из них сок, который имеет сладкий и острый вкус одновременно. Такой напиток порадует целым комплексом полезных добавок из калия и антиоксидантов.Если вы видите отметку “100% гранатовый сок”, выбирайте этот напиток.

Свекольный сок

В отличие от большинства соков, которые производятся из фруктов, этот создан из овощей. Он возможно проигрывает по вкусу другим видам, однако точно порадует меньшее количество ароматизаторов и вредных примесей.

Апельсиновый сок

Этот оранжевый напиток известен витамином С. Лишь в одном стакане содержится суточная норма этого полезного приложения. Вместе с тем он напитает организм калием, тиамином и фолиевой кислотой. В магазинном варианте, конечно, будет больше сахара, но не меньше пользы.

САМЫЕ ВРЕДНЫЕ СОКИ

Персиковый сок из манго

На прилавках можно найти соки, которые имеют объединенные разные вкусы. В такие миксы часто добавляют много сахара.

Коктейль с клюквенным соком

Рубиново-красных магазинных напитков следует вообще избегать, ведь к ним часто добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и подсластителей. В частности, это касается и клюквенного сока.