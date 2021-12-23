Какие продукты нужно вводить в рацион после 40 лет

С возрастом обменные процессы в организме замедляются, из-за чего могут возникнуть разные нарушения. Но поддерживать здоровье можно с помощью правильного питания. Какие же продукты нужно вводить в рацион после 40 лет?

Эксперты перечислили продукты, которые в обязательном порядке нужно добавить в рацион после 40 лет, пише “На пенсии”, передает NNS.

В меню 40+ должна быть жирная рыба

Диетологи отметили, что потребление некоторых продуктов помогает не только сохранить здоровье органов, но и омолодить их.

Так, в меню нужно добавить жирные сорта рыбы, потому что в них много витаминов и полезных веществ, в том числе омега-3 ненасыщенные кислоты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Не помешают в рационе мужчин и женщин 40+ томаты, они содержат высокое количество ликопена – мощного антиоксиданта, который также уменьшает риск сердечных недугов и улучшает иммунную функцию.

Брокколи для здоровья

Также после 40 лет эксперты советуют употреблять брокколи, в ней много витамина А, С, Е, К, а также клетчатки, фосфора, фолиевой кислоты, магния, железа.

А еще, в рацион можно добавить батат, цельнозерновые продукты, сою и ягоды.

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