Какие овощи нужно посеять на рассаду в феврале

Время летит стремительно и вот, казалось бы, совсем не так давно мы заканчивали очередной сезон, а тут уже и весна не за горами. На носу – февраль, а значит – пора готовиться к посевам овощей на рассаду.

Световой день в феврале еще довольно короткий, поэтому при февральских посевах утреннее и вечернее освещение расады просто необходимо, а в пасмурную погоду желательно включать лампы и днем. Получая достаточное количество света, растения не вытягиваются, а значит, становятся крепче во всех смыслах.

1. ПЕРЕЦ

Период вегетации рассады – от 50 до 70 дней в зависимости от сорта. На прорастание сухих семян требуется около 10 дней, замоченные сойдут чуть раньше – на 7-8 день. Поэтому поздние и медленно растущие сорта этой культуры можно высевать уже с середины февраля.

Чтобы получить крепкую здоровую рассаду перца, необходимо подумать о дополнительном освещении. Для этих целей подойдут люминесцентные или фитолампы – огромный ассортимент специализированных магазинов позволит найти нужный вам вариант.

Подготовленный грунт (например, перегной с торфом в равных частях) раскладываем по стаканчикам и хорошо смачиваем. В каждой емкости делаем маленькие углубления и высаживаем не больше двух семян (перец можно выращивать в два стебля). Присыпав семена грунтом, закрываем питомник пленкой и отправляем в тепло.

2. БАКЛАЖАНЫ

Еще одна теплолюбивая овощная культура – ​​баклажан, плоды которого в народе ласково называют “синенькие”.

Обычно к посеву на рассаду приступают в последней декаде февраля, но более точные сроки определяют проверенным способом с учетом периода вегетации конкретного сорта и местного климата. Маленький нюанс – сорта баклажанов с ранними и средними сроками созревания лучше переносят недостаток освещения и более устойчивы к разным заболеваниям.

Многие дачники выращивают овощи в теплицах и парниках – весной почва там прогревается быстрее и высаживать рассаду в защищенную почву можно раньше. В этом случае и сроки посева семян сдвинутся.

Грунтовая смесь для рассады готовится из перегноя, торфа и перепревших опилок (2:1:0,5).

Баклажаны выращивают в небольших кассетах или стаканчиках с последующей перевалкой в ​​емкости большего размера. В каждый кладут по два семени, чтобы впоследствии оставить сильный и прищипнуть слабый сеянец. Семена присыпают грунтом на полсантиметра и немного опрыскивают водой из распылителя. Накрывают посадки плёнкой и ставят в теплое место.

3. ТОМАТЫ

Большое количество сортов и видов этой любимой многими культуры диктует свои сроки посева.

В феврале обычно высевают сорта позднего срока созревания с длительным периодом вегетации. Это, как правило, высокорослые сорта с крупными плодами, а также томаты с многочисленными плодами среднего размера и черри. Период вегетации у таких сортов нередко превышает 100 дней, значит, и рассада требует больше времени, чтобы подготовиться к высадке в теплицу или открытый грунт.

Томаты можно высевать и в ящики, и маленькие горшки. Процесс посева обычный. Тару под рассаду наполняют грунтовой смесью, которую увлажняют и выравнивают. В ящиках готовят бороздки через 3-4 см и выкладывают семена на расстоянии 1 см друг от друга. А в стаканчики сажают по одному семени. Сверху посевы присыпают сантиметровым слоем грунта. Покрытые пленкой емкости отправляют в тепло.

4. СЕЛЬДЕРЕЙ

Сельдерей является ценным диетическим продуктом и известен многим как незаменимый элемент различных блюд для похудения.

Нет ничего сложного в том, чтобы вырастить корневую сельдерей самостоятельно. Лучшее время для посева семян – февраль, а вот точные сроки, как всегда, можно рассчитать, учитывая информацию о сорте и местных климатических условиях.

Для посева готовят ящики с плодородной почвой, которую предварительно дезинфицируют и увлажняют. Подготовленные семена разлагают в бороздки на расстоянии 5 см друг от друга или чаще, но тогда всходы придется прореживать.

Семена присыпают тонким слоем грунта или оставляют на поверхности и обеспечивают влажную среду. Дальше все, как всегда – пикирование, поливы, подкормки и обязательная подсветка. Чтобы к осени получить хорошие гладкие корнеплоды, необходимо обеспечить рассаду свободного положения, особенно это касается корней.

Об этом NNS узнал из сообщения УкрМедіа та Ботаничка

Читай новини України у Google News