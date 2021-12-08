Как защитить смартфон от холода зимой: полезные советы

Когда на улице снег, а температура стабильно держит отметку ниже нуля, владельцы некоторых смартфонов сталкиваются с трудностями в работе устройств. Смартфон может выключаться, перезагружаться и даже зависать, не реагируя на ваши действия. Как защитить смартфон от холода?

О полезных советах касательно этого NNS узнал из сообщения 24 канала.

Если вы будете относиться к телефону ответственно и бережно – он прослужит вам дольше. Это правило касается любого периода года, а особенно зимы, поскольку смартфон подвергается воздействию низких температур, что влияет на его работу.

Где лучше носить телефон зимой

Многие пользователи любят прятать смартфон в сумку или рюкзак, особенно, если возникает потребность подзарядить устройство. Это удобно, однако именно в таких местах зимой температура самая низкая и это может повлиять на работу смартфона.

Именно поэтому лучшее место для телефона зимой – внутренний карман куртки или пиджака. Так аппарат будет находиться ближе к вашему телу, которое постоянно выделяет тепло и не будет подвергаться воздействию низких температур.

Да, это может быть не всегда удобно, ведь лучше когда смартфон под рукой, однако так вы убережете его от замерзания, а еще это просто в любом случае хорошее место для хранения смартфона, ведь из внутреннего кармана украсть его значительно сложнее.

Что может произойти, если телефон замерзнет

Любые устройства не любят влагу. Это касается даже защищенных девайсов, а обледенение зимой может негативно повлиять на работу смартфона в частности из-за попадания влаги внутрь. Часто именно зимой, как на телефоне, так и внутри может образовываться конденсат, который пагубно влияет на электронику.

Это происходит из-за резкого изменения температуры с холодной на теплую, когда вы возвращаетесь с улицы домой. Именно поэтому лучше носить телефон ближе к телу – тогда переход между средами с разной температурой не повлияет на ваше устройство негативно.

В противном случае влага от конденсата внутри может повредить элементы смартфона и даже стать причиной короткого замыкания.

Поэтому возвращаясь с улицы лучше оставить на некоторое время смартфон в сумке или кармане куртки, а не доставать его сразу. Так температурный переход будет более плавным, что минимизирует возможные негативные эффекты.

Важно! Не стоит дышать на смартфон, если он отключился на морозе – так появляется высокая вероятность того, что конденсат образуется внутри и окислит контакты. Конечно же, ни в коем случае не стоит пытаться греть смартфон феном – слишком резкий нагрев тоже вреден для устройства.

Негативное влияние мороза на дисплей

На морозе уменьшается скорость обновления экрана. Кажется, что дорогой флагман начинает “тормозить”, но причина лишь в том, что замерз дисплей.

В случае длительных переохлаждений матрица дисплея может получить повреждения, которые уже никак не исправить – возможно, придется обращаться в сервисный центр. Ни IPS, ни OLED-экраны не любят низких температур. Заметили, что дисплей стал работать медленнее – срочно забирайте телефон в карман, но не пытайтесь отогреть смартфон, дуя на него.

Негативное влияние мороза на аккумулятор телефона

Низкая температура враг №1 для аккумуляторов гаджетов. Дело не только в том, что батареи быстрее “садятся” на морозе – они еще и быстрее теряют свою емкость, если их заряжать холодными. Поэтому если ваш смартфон выключился на морозе из-за низкого заряда аккумулятора, лучше не доставать павербанк и не ставить телефон на зарядку.

Это еще один повод зайти в ближайшее кафе, заказать теплый кофе, подождать пока смартфон “привыкнет” к теплу и лишь тогда подзарядить его.

Важный совет! Не стоит оставлять телефон в автомобиле, ведь салон невероятно быстро охлаждается, а вместе с ним и ваш смартфон.

Почему стеклянные телефоны имеют больше рисков “замерзнуть”

Тренд на стеклянные смартфоны в 2021 году захватил рынок. Да, эти устройства красивые, их дизайн восхищает, однако они хрупкие, быстро покрываются царапинами и потертостями и имеют определенные сложности с использованием при низких температурах.

Если у вас телефон из стекла, то при низких температурах батарея стеклянного смартфона будет разряжаться быстрее, чем пластикового. Поэтому лучше носить такой смартфон в чехле да еще и во внутреннем кармане куртки.

Телефон упал в снег! Что делать?

В таком случае следует придерживаться аналогичных советов, как при попадании смартфона в воду. То есть лучше всего оставить смартфон выключенным сохнуть, ведь даже попадание снега в динамик устройства может привести к недешевому ремонту и другим проблемам.

Отличной идеей будет положить смартфон в специальный силикагель. Помните пакетики с шариками внутри коробок с обувью – это и есть силикагель. Он быстро впитывает влагу, поэтому смартфон соответственно быстрее избавится от капель воды, которые могли остаться внутри устройства.

Стоит помнить, что мороз и смартфон (как и любая другая техника) вещи не совместимы. Использование телефона в условиях низких температур требует особых правил, соблюдение которых продлит жизнь вашего устройства.