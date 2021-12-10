Как улучшить иммунитет: полезные советы для защиты организма

Иммунитет – это сложная и высокоорганизованная система, которая умеет саморегулироваться. Вмешиваться в ее работу можно только при серьезных заболеваниях, но создать условия для оптимальной работы и не вредить – залог хорошего здоровья.

Об этом информирует 24 канал, передает NNS.

Иммунная система нужна человеку, чтобы противостоять вредным патогенам – как извне (бактерии, вирусы, грибки), так и изнутри (злокачественное превращение клеток). Когда иммунитет ослаблен, появляется высокий риск многих заболеваний.

Как помочь иммунитету

К сожалению, полностью защититься от всех болезней не может даже здоровая иммунная система. И иногда болеть – это норма для всех людей. Но если вы болеете слишком часто, можно попытаться изменить свой образ жизни и привычки – это обеспечит иммунной системе условия для эффективной работы.

Вакцинация

Вакцинация – эффективный и безопасный способ улучшить иммунную систему. Именно прививки формируют специфический иммунитет (к конкретному возбудителю) без рисков для организма.

Безусловно, вакцинация может быть отложена или отменена в случае выявления противопоказаний, однако прививки рекомендованы большинству детей и взрослых.

И благодаря иммунизации человечество почти забыло о большинстве самых страшных инфекционных болезней (оспа, полиомиелит, корь, малярия и другие). Следуйте календарю прививок, чтобы защитить себя и свою семью.

Здоровый сон

Между нашим сном и иммунной системой существует двусторонняя связь. Сон помогает бороться с инфекцией: во время него повышается уровень основных защитных элементов иммунитета – антител, Т-лимфоцитов и клеток-киллеров.

А когда мы болеем, иммунная система сразу заставляет нас спать больше, чтобы экономить энергию для борьбы с болезнью.

Также полноценный сон (не меньше 7– 8 часов) поддерживает высокую активность клеток-киллеров, которые обеспечивают борьбу с клетками рака.

Физическая активность

Физическая активность может улучшать функционирование иммунной системы. Это связано не только с потенциальным снижением массы тела, но и с общим противовоспалительным эффектом упражнений.

Но не переусердствуйте: слишком интенсивные физические нагрузки могут подавлять некоторые иммунные функции.

Какими должны быть физические нагрузки:

150 минут в неделю занятий средней интенсивности или 75 минут в неделю занятий высокой интенсивности;

каждое занятие должно длиться не меньше 10 минут;

силовые упражнения на основные группы мышц нужно выполнять по крайней мере 2 раза в неделю.

Отказ от курения и алкоголя

Курение нарушает баланс иммунных реакций и способствует развитию хронического воспалительного процесса, который снижает способность организма сопротивляться инфекциям.

Кроме того, курение связывают с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний.

А чрезмерное употребление алкоголя подавляет активность иммунной защиты. В то же время влияние небольших доз спиртного на иммунитет еще исследуется.

Правильное питание

Как и для любой другой системы организма, для иммунной системы важным является поступление витаминов, микроэлементов и питательных веществ с пищей.

Поэтому в правильном рационе человека должны быть: достаточное количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и ограничение употребления красного и переработанного мяса.

По некоторым данным, ферментированные продукты (квашеная капуста, кефир, йогурт) также могут положительно влиять на состояние вашей иммунной системы в результате воздействия на микроорганизмы, которые живут в вашем кишечнике (микробиота).