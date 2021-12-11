Как украсить дом к Новому году 2022: стильные идеи

Создать новогоднее настроение невозможно без декора. Как украсить дом к Новому году?

Утро в Большом Городе узнало, как украсить дом так, чтобы пора зимних праздников удалась на все 100%, передает NNS.

Роскошная елка

Елку, неизменный атрибут праздника, дизайнеры советуют украшать в одном стиле.

Трендовые цвета – это белый, серый, серебристый, платиновый, малиновый, сиреневый.

В сети уже начали появляться фото новогодних красавиц.

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Хорошим дополнением к декору станут винтажные елочные украшения.

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Огоньки – залог праздничной атмосферы

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Гирлянды с мягким желтым и белым светом помогут сделать дом уютным и романтичным, а свечи придадут особый шарм.

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Рождественский венок родом из католических стран, однако уверенно завоевывает популярность среди украинцев

Особенность этого украшения в том, что все его части очень символичны.

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Форма венкак – круг – означает непобедимость жизни. Зеленый цвет олицетворяет гармонию, а красные ленты – кровь Христа.

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Сейчас существует много вариаций венка, поэтому каждый сможет выбрать себе что-нибудь по вкусу.

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Уважаем традиции

Любителям украинских обычаев советуем украсить дом дидухом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРЕВ’ЯНИЙ ДЕКОР▫️ЗРІЗИ (@good_wood_story)

Дополнением к колоритному снопу станут вышитая скатерть и посуда с национальными орнаментами.

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Ставка на аромат

Запах хвои лучше передает настроение Нового года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenn Muñoz (@casitamunoz)

Прекрасным решением будет сделать хвойный или обычный растительный декор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam | Interiors • DIY • Crafts (@dove_cottage)

Милые безделушки

Большую роль играют небольшие детали.

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Украсьте дом носками для подарков, шишками, снежинками, игрушечными гномиками и снеговиками.

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Праздник без лишних калорий – легкие салаты на Новый год