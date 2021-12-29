Как уберечь животное от последствий фейерверков – советы ветеринаров

Фейерверки очаровывают, дают ощущение праздника и одновременно несут большую опасность – особенно это касается животных. Специалисты объяснили, как уберечь животное от последствий фейерверков.

От этих взрывов страдают не только домашние животные, это касается абсолютно всей живности.

Столичные ветеринары напомнили, что в Киеве запрещена пиротехническая техника и дали советы, как уберечь животное от последствий фейерверков. Об этом информирует КГГА, передает NNS.

“Ежегодно во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может спрятаться от хозяина или даже попасть под автомобиль”, прокомментировала Наталья Мазур.

Специалисты утверждают, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно, внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.

Не забывайте, что пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые в результате шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

Советы от специалистов

во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте собачку с поводка. Даже если она испугалась взрыва – держите ее крепко, попытайтесь обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.

Если вы видите, что при вас запускают петарды или пиротехнику – сделайте замечание нарушителям.

Помните, что травмы во время салюта могут получить и люди, а также фейерверки могут привести к гибели и пожару. Чтобы праздники прошли безопасно и счастливо, следует помнить о элементарных правилах пользования пиротехникой.