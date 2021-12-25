Как стирать и сушить пуховик: основные правила

Пуховые куртки и пальто – самая распространенная одежда в холодное время. Чтобы любимые вещи прослужили как можно дольше, нужно правильно за ними ухаживать. Поэтому часто возникают вопросы, как стирать и сушить пуховик, чтобы он не потерял внешний вид.

NNS вместе с ТСН.ua помогут вам в этом разобраться.

Как стирать пуховик из пуха и перьев: удаление пятен

Для начала нужно тщательно осмотреть верхнюю одежду. Возможно, вам не придется стирать пуховик в стиральной машине, а хватит только очистки вручную. Небольшие пятна можно легко удалить с помощью правильно подобранного моющего средства. Но для начала протестируйте его на незаметном участке пуховика.

Если нет пятен, пуховик можно очистить обычной губкой, которую нужно смочить в воде с мылом. С жирным пятном справляются с помощью бензина. Смочите в нем ватный тампон и нанесите только на места с загрязнением. Затем посыпьте сверху солью, тальком или крахмалом. Протрите пятно, а остатки стряхните. Процедуру следует повторять, пока пятно не исчезнет. Пятна разного происхождения отчистит универсальное моющее средство. В стакан воды нужно добавить две чайные ложки средства и столько же нашатырного спирта. Взбейте до образования пены и нанесите на пуховик. Подождите 5 минут, затем вытрите губкой. Если в материал пуховика уже въелось пятно, можете попробовать его обесцветить (но этот способ не подходит для яркой верхней одежды). Нужно смешать перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении 1:1, затем протереть загрязненные места.

Как стирать пуховик в стиральной машине: основные правила

Прежде всего, нужно подготовить верхнюю одежду к стирке:

проверьте карманы и вытащите все лишнее: забытый леденец или салфетка могут испортить пуховик;

если на манжетах или воротнике есть мех, его лучше снять: обычно производители прикрепляют меховой декор с помощью пуговиц или замков;

если мех не снимается, пуховик нельзя стирать в стиральной машине: в этом случае подойдет только химчистка;

обязательно проверьте, застегнуты ли все карманы и молнии, чтобы не испортить одежду.

Теперь можно приступить к самой стирке. Как стирать пуховик в стиральной машине? Здесь вам помогут следующие правила:

В барабан с верхней одеждой рекомендуется поместить несколько теннисных мячиков (3-4 штуки). Они помогут лучше постирать внутренний наполнитель и не дадут пуху сбиться. В магазинах продаются специальные мячики для стирки таких изделий. Как стирать пуховик в стиральной машине с мячиками? Здесь нет особых правил. Главное – проверьте заранее, не будет ли смываться краска, чтобы не испортить изделие. Некоторые современные стиральные машины оснащают специальными программами для стирки пуховиков. Это значительно упрощает процесс. Но если у вас такой программы нет, выбирайте режим “Деликатный” или “Ручная стирка”. Температура не выше 30 градусов. Не забудьте включить двойное полоскание, чтобы вымыть все моющие средства. Нельзя стирать два пуховика в стиральной машине одновременно. Они либо плохо отчистятся, либо испортятся. Как стирать большой пуховик в стиральной машине? Добавьте к нему любое полотенце, которое не линяет, и верхняя одежда не будет “раздуваться” в процессе. Чем стирать пуховик в машине-автомате? Можно использовать только жидкие синтетические моющие средства.

А если вы все еще не понимаете, как правильно стирать пуховик в стиральной машине, вам в этом поможет видео процесса:

Как сушить пуховик после стирки

Теперь вы знаете, как стирать пуховик, чтобы не сбился пух. Но верхнюю одежду нужно еще и правильно сушить:

Расправьте изделие и расстегните все замки. Затем встряхните несколько раз, чтобы пух внутри распределился по всей поверхности.

Вешать можно только на вешалку-плечики. Если куртка будет сохнуть вертикально, из нее стечет вся лишняя влага.

Не кладите пуховик на батарею и не используйте фен, в противном случае изделие просто испортится. Пух станет ломким и не будет удерживать тепло.

Место, где будет сушиться пуховик после стирки, должно хорошо проветриваться. Важно полностью высушить изделие, чтобы не ощущался запах влаги. Иначе пух внутри начнет гнить.

Не рекомендуется использовать программу сушки в стиральной машине.

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