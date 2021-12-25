Как стирать и сушить пуховик: основные правила

Пуховые куртки и пальто – самая распространенная одежда в холодное время. Чтобы любимые вещи прослужили как можно дольше, нужно правильно за ними ухаживать. Поэтому часто возникают вопросы, как стирать и сушить пуховик, чтобы он не потерял внешний вид.
NNS вместе с ТСН.ua помогут вам в этом разобраться.
Как стирать пуховик из пуха и перьев: удаление пятен
Для начала нужно тщательно осмотреть верхнюю одежду. Возможно, вам не придется стирать пуховик в стиральной машине, а хватит только очистки вручную. Небольшие пятна можно легко удалить с помощью правильно подобранного моющего средства. Но для начала протестируйте его на незаметном участке пуховика.
- Если нет пятен, пуховик можно очистить обычной губкой, которую нужно смочить в воде с мылом.
- С жирным пятном справляются с помощью бензина. Смочите в нем ватный тампон и нанесите только на места с загрязнением. Затем посыпьте сверху солью, тальком или крахмалом. Протрите пятно, а остатки стряхните. Процедуру следует повторять, пока пятно не исчезнет.
- Пятна разного происхождения отчистит универсальное моющее средство. В стакан воды нужно добавить две чайные ложки средства и столько же нашатырного спирта. Взбейте до образования пены и нанесите на пуховик. Подождите 5 минут, затем вытрите губкой.
- Если в материал пуховика уже въелось пятно, можете попробовать его обесцветить (но этот способ не подходит для яркой верхней одежды). Нужно смешать перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении 1:1, затем протереть загрязненные места.
Как стирать пуховик в стиральной машине: основные правила
Прежде всего, нужно подготовить верхнюю одежду к стирке:
- проверьте карманы и вытащите все лишнее: забытый леденец или салфетка могут испортить пуховик;
- если на манжетах или воротнике есть мех, его лучше снять: обычно производители прикрепляют меховой декор с помощью пуговиц или замков;
- если мех не снимается, пуховик нельзя стирать в стиральной машине: в этом случае подойдет только химчистка;
- обязательно проверьте, застегнуты ли все карманы и молнии, чтобы не испортить одежду.
Теперь можно приступить к самой стирке. Как стирать пуховик в стиральной машине? Здесь вам помогут следующие правила:
- В барабан с верхней одеждой рекомендуется поместить несколько теннисных мячиков (3-4 штуки). Они помогут лучше постирать внутренний наполнитель и не дадут пуху сбиться. В магазинах продаются специальные мячики для стирки таких изделий. Как стирать пуховик в стиральной машине с мячиками? Здесь нет особых правил. Главное – проверьте заранее, не будет ли смываться краска, чтобы не испортить изделие.
- Некоторые современные стиральные машины оснащают специальными программами для стирки пуховиков. Это значительно упрощает процесс. Но если у вас такой программы нет, выбирайте режим “Деликатный” или “Ручная стирка”. Температура не выше 30 градусов.
- Не забудьте включить двойное полоскание, чтобы вымыть все моющие средства.
- Нельзя стирать два пуховика в стиральной машине одновременно. Они либо плохо отчистятся, либо испортятся.
- Как стирать большой пуховик в стиральной машине? Добавьте к нему любое полотенце, которое не линяет, и верхняя одежда не будет “раздуваться” в процессе.
- Чем стирать пуховик в машине-автомате? Можно использовать только жидкие синтетические моющие средства.
А если вы все еще не понимаете, как правильно стирать пуховик в стиральной машине, вам в этом поможет видео процесса:
Как сушить пуховик после стирки
Теперь вы знаете, как стирать пуховик, чтобы не сбился пух. Но верхнюю одежду нужно еще и правильно сушить:
- Расправьте изделие и расстегните все замки. Затем встряхните несколько раз, чтобы пух внутри распределился по всей поверхности.
- Вешать можно только на вешалку-плечики. Если куртка будет сохнуть вертикально, из нее стечет вся лишняя влага.
- Не кладите пуховик на батарею и не используйте фен, в противном случае изделие просто испортится. Пух станет ломким и не будет удерживать тепло.
- Место, где будет сушиться пуховик после стирки, должно хорошо проветриваться. Важно полностью высушить изделие, чтобы не ощущался запах влаги. Иначе пух внутри начнет гнить.
- Не рекомендуется использовать программу сушки в стиральной машине.
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