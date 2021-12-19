Праздники нередко сопровождаются стрессом, апатией и даже депрессивными настроениями. Как справиться с предпраздничным стрессом и подготовиться к Новому году?

Такое состояние можно объяснить рядом предпраздничных ожиданий, событий и планов — составление праздничного меню, поиск подарков, организация развлечений для семьи в праздничные дни, финансовое бремя, завершение рабочих дел.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет Громадське, передает NNS.

В ведомстве отмечают, что стрессовости всей суеты добавляет также пандемия COVID-19, потому что приходится беспокоиться о своем здоровье и здоровье близких и нужно быть готовым срочно менять планы.

Праздники могут быть непростым периодом для людей, потерявших в этом году друзей или родных. Сложно быть в праздничном настроении, когда вы без близкого человека.

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Составьте список дел, которые вы планируете завершить.

Благодаря спискам удобно следить за временем и не загружать память дополнительной информацией. Письменные напоминания или в мобильном устройстве помогут не беспокоиться о том, что вы пропустите какую-либо задачу или опоздаете на важную встречу.

Не следует давить на себя в желании создать идеальный праздник. А лучше сосредоточиться на традициях, которые делают праздничные дни особенными для вас.

Определите, сколько вы готовы потратить на организацию праздника и соблюдайте бюджет.

Чтобы финансовый вопрос не приносил стресса, заранее оцените свою финансовую состоятельность. Подарки необязательно должны быть драгоценными.

Можно порадовать близких чем-то недорогим, собственноручно приготовленным, ведь именно искренние и самодельные подарки особенно памятны. Позвоните или отправьте открытки тем, кого цените, напомните, насколько они важны для вас.

Беспокойтесь о здоровье.

Посвятите праздничные дни себе: вовремя ложитесь спать, избегайте переедания и злоупотребления алкоголем, больше времени проводите на свежем воздухе, поддерживайте высокий уровень физической активности.

Забота о себе поможет справиться со стрессовыми ситуациями. Ведь здоровье — это не только отсутствие болезней и физических недостатков, но состояние полного психического и социального благосостояния.

Праздники — это прежде всего возможность отдохнуть, получить положительные эмоции от общения с друзьями и родными. А один из лучших подарков, который можно сделать себе и близким, — беспокоиться о здоровье.