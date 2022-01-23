Как похудеть людям после 40 – 10 способов

С возрастом набрать вес легче, чем избавиться от него. На это влияет образ жизни, гормоны, пища, которую вы употребляете, и даже эмоциональный фон. Хотя есть способы, которые помогут похудеть людям после 40.

Больше фруктов и овощей

Овощи и фрукты должны заполнить половину вашей тарелки при каждом приеме пищи. Они имеют больше питательных веществ и значительно меньше жира и калорий, чем мясо или молочные продукты. Так вы сможете быстро насытиться, не употребив много калорий.

Всегда завтракайте

Эксперты рекомендуют здоровый утренний завтрак. Это могут быть овсяные хлопья, тосты из цельнозерновой муки и тому подобное. Так вы утолите голод и сможете съесть значительно меньше еды во время обеда. А легкие перекусы к обеденному перерыву помогут вам не соблазниться на гигантские порции.

Здоровая пища может быть вкусной

Если вы думаете, что для похудения стоит непременно питаться только отварным мясом и листьями салата, то вы очень ошибаетесь. Здоровое питание может быть вкусным, да и в домашних блюдах нет ничего ужасающего. Стоит лишь немного изменить кулинарные привычки: вместо жарки продукта в жире или масле, лучше запеките или пожарьте на гриле. Майонезы и жирные соусы замените на йогуртовые или сметанные. А “химические” специи все же хуже натуральных благовоний. Экспериментируйте на пользу своего здоровья.

Только вы, тарелка и еда

Многозадачность – основное правило современного человека. Мы стараемся успеть все и делать несколько дел одновременно. Однако, специалисты предупреждают: прием пищи во время просмотра телевизора или листания ленты в смартфоне приводит к перееданию. Так очень легко потерять контроль над порцией потребленного и переесть. Этакий “эффект попкорна”.

Никаких газированных напитков

К слову, это касается не только газированных напитков. Постарайтесь не подслащивать напитки и отказаться от газированных напитков. В содовой часто есть избыточное количество сахара, что приводит к увеличению избыточного веса и провоцирует риск появления диабета.

Алкоголь следует употреблять дозированно

Так называемый “пивной живот” не всегда имеет прямую связь с регулярным употреблением алкоголя. Тем не менее, нередко он беспокоит людей именно при достижении 40-летнего возраста. И все же алкоголь играет здесь не последнюю роль. Алкогольные напитки очень калорийны. Только бокал вина или пива может содержать 150 калорий. Кроме того, нередко на закуску к алкоголю выбирают очень калорийные снеки. Вот так пивные посиделки могут обернуться лишними килограммами.

Добавьте больше активности

Работа и семейные заботы занимают очень много времени. Однако, выделить хотя бы немного времени для упражнений было бы очень полезным. И если у вас нет времени или желания ходить в спортзал, это не проблема. Добавьте активности в будни: вместо транспорта попытайтесь ходить на работу пешком, чаще прогуливайтесь на свежем воздухе, начинайте утро с легкой гимнастики хотя бы на 10 минут.

Мышечная масса имеет смысл. Как похудеть людям после 40

Потеря мышц – естественный и вполне нормальный процесс, особенно после 40 лет. Больше всего этим страдают женщины после менопаузы. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, что может привести к замедлению метаболизма и проблематичному похудению. Тело становится дряблым и слабым. Чтобы вернуть мышцы, добавьте силовые упражнения. Для этого можно посещать спортзал или заниматься дома с собственным весом или бутылками с водой, и тому подобное. Упражнения на разные группы мышц стоит проводить не реже 2 раз в неделю.

Расслабьтесь и не нервничайте

Стресс заставляет переедать. Проблемы нередко хочется “закусить” чем-то сладким или жирным. Впрочем, чтобы не стрессовать, лучше попробуйте йогу, глубокое дыхание, медитацию. Очень полезно устраивать прогулки. Каждый имеет свой идеальный рецепт снятия стресса, попробуйте и вы найти свой.

Не пренебрегайте качественным сном

Проблемы со сном могут возникнуть по разным причинам. Тем не менее, ученые давно доказали, что люди, не имеющие времени на полноценный сон или страдающие бессонницей, имеют склонность к набору лишнего веса. Если вы не успеваете высыпаться из-за большой занятости, попробуйте пересмотреть свой распорядок дня.

Об этом NNS узнал из сообщения novyny.live

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