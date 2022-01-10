Как легко вернуться к работе после праздников: 7 советов от психотерапевта

Долгий отдых на новогодние праздники может выбить из обычного рабочего ритма. Возвращение к работе после длительных каникул может стать стрессом, что чревато потерей производительности. Как же легко вернуться к работе после праздников?

Dev.ua вместе с психиатром, практикующим психотерапевтом Алексеем Крапивкой рассказывает о том, как правильно выйти из затяжных праздников на работу и при этом не страдать ментально и физически, передает NNS.

Для мозга нет такого формата, как отдых, существует только отвлечение на другую деятельность.

Наше внимание может сконцентрироваться на чем-то одном. Нет людей-цезарей с мультивниманием и мультизадачностью.

Поэтому, когда люди говорят, что уйдут отдыхают под Yоutube, они с такой же тотальной концентрацией в него и ныряют.

Это значит, что для мысленного ощущения отдыха человеку нужно только переключиться на что-нибудь другое.

Задача людей – не перегружать себя тем, что обычно ассоциируют с отдыхом. Достаточно переключить внимание на друзей, еду или путешествия.

Совет 1. Соблюдайте ритмы

Мы живем ритмами. Мозг не понимает, почему вдруг человек неожиданно перестал вставать в 7 утра и собираться на работу. Под адаптацию к новому графику уходит несколько суток.

В идеале каждый день нужно начинать и заканчивать в одно и то же время, соблюдая режим – нужно в одно и то же время есть, спать или заниматься спортом, тогда не почувствуется ни вход в “отдых”, ни “выход” из него.

Совет 2. Иногда работать

Это касается тех, кто очень вовлечен в свою профессию. Такие люди чувствуют себя комфортно, когда знают, чем заняться и есть много дел. Им нужно время от времени затрагивать рабочие вопросы. Необязательно погружаться в задание.

Даже просмотр профильных видео поможет остаться на плаву. И потом не придется возвращаться, поскольку в таком режиме из рабочего ритма человек не выпадает и остается в курсе происходящего.

Совет 3. Не оставлять физактивность

Не следует отказываться от привычных дел во время праздников.

Если есть привычка ходить в зал, играть в футбол, теннис, заниматься танцами или йогой, не стоит оставлять их и делать долгие перерывы. Как ни крути, мы — животные, нам нужна “физика”.

Совет 4. Учиться на ошибках

Перед тем, как вернуться в работу, следует упомянуть прошлые “возвращения” в коллектив. Имеет смысл проанализировать, как было удобнее раньше: врываться в задачи сразу и быстро или браться за них постепенно, последовательно.

Нет универсального совета, как лучше. Хорошо – когда комфортно. Главная задача — вернуться к работе в привычном темпе. Но это сложно сделать, поскольку руководство вряд ли будет ждать, пока сотрудники расшатаются.

Совет 5. Не донимать близких, если на работе завал

Такое поведение называется внутривидовой агрессией. Человек накапливает агрессию и сливает ее на тех, кто рядом. В работе тоже. Достается обычно партнеру, семье или даже собаке.

В таких случаях следует сублимировать агрессию – переводить ее в творчество, спорт, секс.

Иногда просто пообщаться с друзьями после тяжелого рабочего дня. Нужно лишить психологической нагрузки и перманентных рабочих историй свой первый круг общения.

Совет 6. Не бежать в офис на пятидневку

Удаленная работа может быть избавлением от стресса при полноценном выходе на работу. Работать удаленно – оптимальный вариант для сотрудников в период адаптации после отдыха. Тем, кто раньше тяжело переходил на удаление и не горит возвращаться в офис, лучше попросить начальство о гибридном графике. Затем частоту выходов можно увеличивать.

Это нужно для того, чтобы организм постепенно привыкал к смене рабочего места.

В случае айтишников и креаторов проблем и вопросов от работодателей при желании работать из дома возникнуть не должно — пандемия перевернула рабочие реалии, и мир уже второй год работает удаленно.

Совет 7. Слушать себя

Критически важно внимательно относиться к своему состоянию в первые дни после “отдыха”. Следует обращать внимание на изменение поведения, моменты дискомфорта и раздражающие факторы.

В эти моменты возвращается ритм «дом-работа-дом». Могут возникнуть проблемы со сном, питанием, растущей тревожностью. Этим аспектам следует уделить внимание.

Если в течение двух недель состояние улучшается, никаких действий делать не нужно. Если комфортно не становится, лучше обратиться к специалисту и проработать все беспокоящие вопросы.