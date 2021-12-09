Как действовать в экстренных ситуациях: советы, которые помогут спасти жизнь

Экстренные ситуации в жизни человека происходят непредсказуемо и никто от них не застрахован. Поэтому нужно запомнить некоторые правила, которые могут помочь спасти жизнь.

Так, специалисты советуют быть всегда на несколько шагов впереди и знать некоторые правила. Об этом NNS узнал из сообщения РБК-Украина.

Как выбраться из тонущей машины

В этой ситуации не нужно тратить время и усилия на открытие двери. Необходимо быстро отстегнуть ремень безопасности и опустить стекло. Затем набрать полные легкие воздуха и выбраться через него.

Как поступать, когда напали в лифте

Эксперты советуют не заходить в лифт, когда там находится на ваш взгляд подозрительный человек.

Однако, если все же так случилось, что на вас напали в лифте, то старайтесь нажать как можно больше кнопок на панели управления. Пусть он останавливается на большем количестве этажей. Это привлечет внимание других людей.

Человек упал на лестнице

Когда вы спускаетесь по лестнице, то руки не нужно держать в карманах. Все потому, что вы можете улететь вниз головой. Особо следует быть внимательными на мраморной лестнице и устланных дорожках.

Нельзя есть снег

Снег очень холодный и, чтобы растопить его внутри, организм тратит слишком много сил и увеличивает риск гипотермии. Специалисты говорят, что снег поможет восстановить водный баланс, но его нужно растопить на огне.

Во время сильного ветра нельзя открывать окна

В доме окна нужно закрывать во время урагана. Лучшей защитой будет наклейка на окна широких полос скотча по диагонали стекла. В частности, если при сильном ветре стекло разобьется, то осколков будет меньше, и они не будут лететь хаотично по вашему жилью.