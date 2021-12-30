Как быстро и качественно почистить селедку от костей и кожи на салат, шубу, нарезку?

Очистка сельди для многих становится настоящим испытанием. Вплоть до отказа от подачи на стол и употребления этой закуски, особенно актуальной в новогодние праздники. Но способ есть.

Надеваем на разделочную доску пакет. Берем соленую селедку, отрезаем голову, разрезаем живот и вынимаем все внутренности. Конечно же зрелую икру или молоки оставляем.

Снимаем с доски пакет с ненужными внутренностями и выбрасываем. Тушку рыбы хорошо промываем под холодной водой.

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Погружаем указательный и большой палец по обе стороны позвоночника и начинаем вынимать по ребру, отделяя позвоночник от филе. И так до самого хвоста, который отрезаем, как и плавники.

Ножом счищаем чёрную пленку изнутри, затем пальцами отделяем филе от кожуры.

Об этом NNS узнал из сообщения РБК-Украина.

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