Эти три привычки медленно, но уверенно уничтожают красоту вашей кожи

Кожа – самый большой и при этом чувствительный орган. Наименьшие изменения в гормональном фоне или неблагоприятные факторы приводят к раздражению, плохому цвету лица и другим неприятностям. Иногда мы и сами способствуем раннему старению и ухудшению качества кожи, особенно на лице. Читайте дальше о вредных привычках, которые вы можете не замечать за собой.

О них рассказывает Ukr.Media, передает NNS.

Вы пьете очень много кофе

Без кофе многим очень сложно вообразить свою жизнь, но если ваша кожа начинает меняться в худшую сторону, стоит обратить внимание, сколько чашек кофе вы выпиваете каждый день.

Специалисты рекомендуют не слишком увлекаться и остановиться на двух чашках, даже если вы пьете кофе с молоком.

Кофе приводит к обезвоживанию, а восстановить водный баланс может быть очень сложно. Заведите новое правило – на каждую чашку кофе выпивайте стакан воды, таким образом вы сможете избежать сильного обезвоживания.

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Вы спите лицом в подушку

Как вы знаете, ближе к 30 годам восстановительные процессы в коже замедляются, приходится принимать серьезные меры и нам, и нашему косметологу. Эластичность снижается, а потому все изломы и мелкие морщинки остаются на коже дольше.

Если вы любите спать лицом в подушку, приготовьтесь к тому, что на коже могут появиться сильные изломы, как правило, у носа и губ.

Кроме того, нежная кожа вокруг глаз также страдает из-за неестественных сгибов, которые вы придаете, прислонившись лицом к подушке.

Попытайтесь научиться спать на спине или же спите таким образом, чтобы “каркас” лица не сильно сдвигался.

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Вы поздно умываетесь

Когда мы возвращаемся домой, важно не затягивать процесс очищения лица. За день на коже накапливается большое количество мелких частиц, которые вы “собрали” из внешней среды – это и грязь, и другие вещества, которые в воздухе мы просто не замечаем.

Кроме этого, кожное сало перемешивается со средствами для лица, создавая плотную плёнку на коже, ей становится очень тяжело дышать. Поэтому важно не ждать момента, пока вы пойдете спать, а умываться не позднее чем через час после возвращения домой.

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