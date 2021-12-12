Домашний майонез без яиц за 5 минут

Майонез – самый популярный соус в украинской домашней кухне. Без него невозможно представить праздничные салаты, намазки на хлеб и запеченные блюда. Как приготовить майонез без яиц?

Сделать дома майонез без яиц очень просто. Это будет супер полезная версия соуса, для которой вам потребуется авокадо.

Полезным рецептом поделился кулинар Валерий Пономарь в своем Instagram.

“Если вы не едите сырые яйца, предлагаю попробовать более полезную версию майонеза из авокадо. Отлично сочетается с салатами, да и просто на хлеб”, описал рецепт повар.

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Ингредиенты:

Авокадо 150 граммов

Сок лайма или лимона 1 ч. л

Горчица 0,5 ч. л

Оливковое масло 2 ст. л

Щепка соли

Пошаговый рецепт приготовления

Выбирайте для соуса мягкий авокадо – вам понадобится 150 граммов. Поместите его в блендер, добавьте туда чайную ложку сока лайма или лимона, горчицу и оливковое масло, щепотку соли. Перебейте все блендером до однородного состояния. Выходит очень вкусно!

Таким майонезом вы можете смело заправлять салаты или мазать его прямо на хлеб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОНОМАРЬ ВАЛЕРИЙ | 🔪РЕЦЕПТЫ🔪 (@ponomar_valeriy)

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