Что нужно добавить в холодец, чтобы он получился прозрачным и нежирным

Холодец – традиционное украинское блюдо, которое не только вкусное, но и полезное. Готовится оно не сложно, но не у всех хозяек получается с первого раза.

Часто блюдо получается мутное и жирное, а хочется, чтобы оно было прозрачным.

Тoday.ua расскажет, какой ингредиент сделает холодец идеальным, передает NNS.

Ароматный холодец без слоя жира – это реальность. Обязательно вымойте все продукты перед приготовлением. Исправить ситуацию с помутневшим бульоном смогут яйца.

Добавьте несколько сырых, хорошо взбитых яиц прямо в бульон и они “заберут” всю грязь. После – достаньте их и выбросьте.

Главная причина того, что холодец получается мутным, а не прозрачным изначально, – это некачественные, грязные продукты. Пену, которая образуется при варке мяса, нужно обязательно убирать.

Мясо также нужно раз проварить, слить грязную воду, и поставить варить снова, добавляя в бульон необходимые специи.

Какой ингредиент нужно добавить в холодец, чтобы блюдо получилось прозрачным и нежирным

Чтобы холодец хорошо загустел – в него обязательно нужно добавить копыта. Перед тем, как добавить в бульон морковь, ее нужно крупно порезать и обжарить на сухой сковороде. Тогда холодец будет прозрачнее.

На финальной стадии приготовления холодца с него нужно снять лишний жир. Сложите в несколько слоев марлю и процедите через нее бульон. Через несколько минут жир поднимется на поверхность, и вы сможете собрать его ложкой, а остатки вымокнуть салфеткой.

Куриный холодец всегда будет менее жирный, чем из любого другого мяса.

Необычный “Оливье” по старинному рецепту создателя салата Люсьена Оливье