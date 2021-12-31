Что лучше не есть и не пить на Новый Год – Минздрав предупреждает

В Минздраве Украины посоветовали, что лучше не есть и не пить на Новый Год во избежание осложнений со здоровьем.

Новогодние праздники в Украине принято праздновать со множеством блюд, которые не всегда полезны. Из-за несбалансированного питания появляется риск появления различных болезней, в частности, желудочно-кишечного тракта. Поэтому в Министерстве здравоохранения дали рекомендации по праздничному меню.

Об этом говорится в пресс-службе Минздрав, пишут novyny.live, передает NNS.

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Консервы и копчености в Минздраве посоветовали ограничить. Вместо них – запеченные мясо и рыба.

Вместо магазинного майонеза лучше приготовить домашний или сделать заправку из йогурта или кефира и зелени. А в салаты добавить больше овощей.

Меньше сладких напитков, но больше жидкости – морс, вода, чай и т.д. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность с употреблением алкогольных напитков.

На десерт лучше подать небольшое количество фруктов вместо пирожных или торта.

“В период праздников важно соблюдать привычный режим питания и не употреблять чрезмерное количество пищи. Голодать весь день, чтобы хорошенько поесть вечером – плохая идея. Делайте интервалы между трапезами: не менее трех и не более 4,5 часов, а также следите за размерами порций”, отметили в Министерстве.

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