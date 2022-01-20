9 фактов о яйцах: чем отличаются коричневые от белых

Чем коричневые яйца отличаются от белых, которые яйца можно назвать диетическими, действительно ли холестерин в яйцах особенно опасен – 9 фактов о яйцах.

1. Яйца полезны и питательны – 9 фактов о яйцах

В среднем куриное яйцо содержит 80 килокалорий. По калорийности оно эквивалентно яблоку среднего размера, половине банана, 100 граммам говяжьего языка или куриных бедер.

Кроме того, в яйцах содержатся ценные витамины, микроэлементы и белок. Употребление в пищу яиц не только снабжает энергией, но и положительно сказывается на состоянии волос, зрения и всего организма.

2. Холестерин в яйцах

Холестерин в яйцах не так опасен, как принято считать – он содержится только в желтке и уравновешивается лецитином (вещество также содержится в яйцах и помогает перерабатывать холестерин и жиры).

3. Есть сырые яйца опасно

Вкусный гоголь-моголь может принести неприятные последствия в виде сальмонеллеза. Опасная бактерия часто находится в сырых яйцах и погибает при тепловой обработке. Также важно тщательно мыть яйца и не допускать попадания микробов с поверхности скорлупы в яичную массу.

4. Сколько яиц приносит курица?

В среднем, курица-несушка приносит примерно 250 – 300 яиц в год. Чтобы снести одно яйцо, ей нужно около суток.

5. Белые яйца так же полезны, как и коричневые.

Вопреки распространенному мифу об исключительной пользе и вкусовых качествах коричневых яиц по сравнению с белыми, последние ничуть не хуже. Разница заключается только в породе кур, которые несут эти самые яйца. Цвет скорлупы зависит от масти несушки – у рябых яйца коричневые и бежевые, а белые куры несутся белыми яйцами. Цвет желтка зависит только от диеты курицы.

6. Где больше всего потребляют яйца

Япония – мировой лидер по употреблению куриных яиц. В среднем каждый житель страны ежедневно съедает по одному яйцу.

7. Диетические яйца полезнее столовых.

Классификация яиц на диетические и столовые зависит от их свежести. Диетическими считаются яйца, хранившиеся при плюсовой температуре не более 7 суток после сноса. Столовые могут храниться до 25 дней. Диетические, в свою очередь, делятся на отборные (от 65 г) и яйца I (не менее 55 г) и II (не менее 45 г) категорий.

8. Как влияет термическая обработка на усвоение яиц

Чем дольше яйцо подвергалось термической обработке, тем труднее оно усваивается. Яйцо, сваренное вкрутую переварится организмом примерно через три часа. Поэтому яйца вкрутую лучше не есть перед сном.

9. Как определить свежесть яйца?

Чтобы определить свежесть яйца, можно опустить его в чашу с холодной водой. Чем свежее яйцо, тем меньшего размера его воздушная камера, значит, яйцо утонет. В то же время, несвежее яйцо всплывет на поверхность, такое яйцо не желательно употреблять в пищу.

Об этом NNS узнал из сообщения market.korupciya.com

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