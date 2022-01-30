8 ошибок, которые совершают пользователи банковских карт

В Украине многие пользуются банковскими картами. С их помощью можно производить больше денежных операций, чем с наличными деньгами: бесконтактно рассчитываться через терминал, производить оплату удаленно, даже не имея ее при себе, накапливать остаток от оплаты. Однако они также уязвимы для различных мошеннических операций.

Itech.co.ua перечислили самые частые ошибки украинцев и решили дать несколько советов по безопасному использованию банковских карт, передает NNS.

1. Отдают банковскую карту посторонним

Не давать карту в руки посторонним людям, ведь они могут снять все находящиеся там средства. Если же ситуация предполагает ее передачу, то владелец должен сразу проверить сумму, которая была снята и при необходимости требовать фискальный чек для достоверности.

2. Торопятся, рассчитываясь картой через терминал

Никогда не нужно спешить: осторожно провести ее через специальный слот на терминале, и, если нужно, внимательно ввести пароль, чтобы подтвердить оплату. Если карта имеет знак Wi-Fi, то ею можно рассчитываться просто приложив к специальному знаку на терминале. Желательно забрать чек, выдающий терминал и сверить его с оставшейся на карте суммой через мобильный банкинг Приват24, сразу же на кассе, где производился расчет.

3. Сообщают секретный код CVV посторонним

Никогда никому нельзя сообщать CVV код своей банковской карты. Банковские работники никогда его не спрашивают. Если у владельца карты пытаются узнать этот код – значит, он может стать жертвой мошенников. Спрашивать его могут либо в письменном виде, либо выполнив телефонный звонок. В таком случае лучше записать номер телефона, с которого раздался звонок или пришло уведомление и предоставить его сотрудникам полиции.

4. Вводят неправильный пин-код 3 раза.

Если пользователь забыл ПИН-код к карте или ввел его 2 раза неправильно, то лучше остановиться, ведь банкомат «проглотит» карту и автоматически заблокирует ее, предоставив автоматически тревожную информацию в банк. Далее нужно забрать карту из банкомата и обратиться к работникам банка, которым была предоставлена ​​карта, и они помогут вспомнить пароль или с их помощью можно создать новый.

5. Называют срок действия банковской карты посторонним

Опасно называть также месяц и год окончания действия карты, поскольку эти данные считаются секретными и не поддаются разглашению.

6. Записывают ПИН-код на карте или в других опасных местах

Не советуем записывать ПИН-код на карте, бумаге или мобильном телефоне – это рискованно, ведь если эти цифры попадут в руки мошенников, то владельцу карты будет трудно сохранить средства. Лучше выбрать для пароля цифры, комбинацию, которую легко запомнить или она связана с какой-то важной датой или событием.

7.Не проверяют движение средств на карте

Желательно, хотя бы раз в месяц проверять движение средств на карте, чтобы отслеживать не списываются ли деньги на «левые» расходы. Теперь это просто сделать с помощью мобильного банкинга.

8. Не изменяют кодовое слово для доступа к банковской карте

Раз в год изменять кодовое слово для доступа к карте и ни при каких обстоятельствах никому его не сообщать.

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