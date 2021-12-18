6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

Покупка в секонд-хенде – эффективный способ сэкономить деньги и приобрести брендовую одежду. Однако не все подержанные вещи годятся для того, чтобы использовать их во второй раз.

Новости.LIVE перечислило шесть вещей, которые покупать в секонде не стоит, передает NNS.

Пуховики и “дутые” пальто

Все товары из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку. В результате “дутая” одежда и пуховики могут прийти если не в негодность, то потерять свое первоначальное предназначение. Наполнитель соберется в комки и просто перестанет греть. К тому же он способен долго сохранять запах секонда.

Спортивная одежда

В большинстве случаев такой товар попадает на прилавки секонд-хенда после активного использования. Поэтому нередко на нем можно обнаружить пятна. Также стоит обратить внимание, не потеряла ли вещь свою исходную форму после ношения первым владельцем.

Шляпы, кепки и шапки

Вы часто стираете свои головные уборы? Явно не больше одного-двух раз в год. Вещи в секонд-хенде тоже вряд ли видели уход чаще. Поэтому на внутренней стороне шапки или кепки можно найти желтые пятна, разводы и другие следы, оставленные предыдущим владельцем.

Нижнее белье и носки

Трусы, бюстгальтеры и майки – точно не те вещи, которые следует носить после кого-то. Мало того, что сама ткань изнашивается и портится после обеззараживания, так и многие следы жизнедеятельности первого хозяина могут остаться.

Шлемы

Секонд-хенд точно не то место, куда стоит идти, чтобы приобрести защиту. У шлемов и касок есть определенный срок годности и требования к состоянию. Если шлем не первой свежести, он уже мог быть ударен или материалы успели потерять свои защитные свойства.

Шерстяные вещи

Секонды редко заботятся о стирке теплых предметов гардероба. А еще плюс спецобработка. В результате шерстяная одежда, требующая особого ухода, полностью теряет внешний вид и главную функцию – согревать.