5 советов, как выявить опасные мандарины

В период новогодних праздников на мандарины высок спрос. Однако мало кто знает, какие признаки укажут на испорченный плод цитруса. Как выявить опасные мандарины?

Не все мандарин, что мандарин

“Родственников” у мандаринов хватает: здесь есть и клементин, и сацума, и миннеолас. Все они встречаются на рынках и в магазинах Украины. Однако если вы ориентируетесь на определенные вкусовые качества, следует знать, что клементины и сацума сладкие и почти не имеют зерен. Они тоже достаточно долго сохраняются. А вот мандарин по своей природе кисловатый.

Как выявить опасные мандарины? Больший вес = больше сока

Как только мандарин срывают с дерева, он уже начинает постепенно терять количество сока внутри. Соответственно, и его вес будет уменьшаться. Так что если продавец набросал вам в сумку много мандаринов, а их вес так и не достиг 1-2 килограмма, вероятно, фрукты уже залежались или не имеют много нектара.

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Обратите внимание на кожу

Чтобы убедиться в свежести плода, обратите внимание на шкурку. Она должна быть жесткой и не легко отходить.Если кожура тоненькая и легко снимается, значит продукт потихоньку теряет сочность.

Посмотрим на “темечко”

Внимательно смотрите на место, с которого мандарин крепился к дереву. Место срыва должно быть белым и мягким. Если там есть коричневые пятна, значит плод уже засыхает.

Как выявить опасные мандарины? Листья тоже индикатор



Если вам удалось выбрать мандарины, на которых есть веточки и листья. Обратите внимание на их цвет. Сочные, зеленые, мягкие листья говорят о том, что фрукты чрезвычайно свежие.

Об этом NNS узнал из сообщения Новости.LIVE