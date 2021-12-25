5 советов, как выявить опасные мандарины

Дата публікації
як виявити небезпечні мандарини
Читай новини України у Google News

В период новогодних праздников на мандарины высок спрос. Однако мало кто знает, какие признаки укажут на испорченный плод цитруса. Как выявить опасные мандарины?

Не все мандарин, что мандарин

как обнаружить опасные мандарины

“Родственников” у мандаринов хватает: здесь есть и клементин, и сацума, и миннеолас. Все они встречаются на рынках и в магазинах Украины. Однако если вы ориентируетесь на определенные вкусовые качества, следует знать, что клементины и сацума сладкие и почти не имеют зерен. Они тоже достаточно долго сохраняются. А вот мандарин по своей природе кисловатый.

Как выявить опасные мандарины? Больший вес = больше сока

Как только мандарин срывают с дерева, он уже начинает постепенно терять количество сока внутри. Соответственно, и его вес будет уменьшаться. Так что если продавец набросал вам в сумку много мандаринов, а их вес так и не достиг 1-2 килограмма, вероятно, фрукты уже залежались или не имеют много нектара.

Цены на цитрусовые в Украине перед Новым годом изменились

Обратите внимание на кожу

как обнаружить опасные мандарины

Чтобы убедиться в свежести плода, обратите внимание на шкурку. Она должна быть жесткой и не легко отходить.Если кожура тоненькая и легко снимается, значит продукт потихоньку теряет сочность.

Посмотрим на “темечко”

Внимательно смотрите на место, с которого мандарин крепился к дереву. Место срыва должно быть белым и мягким. Если там есть коричневые пятна, значит плод уже засыхает.

Как выявить опасные мандарины? Листья тоже индикатор

как обнаружить опасные мандарины
Если вам удалось выбрать мандарины, на которых есть веточки и листья. Обратите внимание на их цвет. Сочные, зеленые, мягкие листья говорят о том, что фрукты чрезвычайно свежие.

Об этом NNS узнал из сообщения Новости.LIVE

Тег:
To Top