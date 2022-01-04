5 неприятных изменений, которые произойдут с вашим телом после 50 лет

С возрастом человек меняется, меняется его тело. И не все эти перемены приятны. Поговорим о трансформациях, которые происходят после 50 лет.

Заметим, что цифра 50 – условная. Кто-то уже в 40 чувствует эти возрастные изменения, а кто-то и в 60 чувствует себя замечательно и смотрится при этом на 15 лет моложе. Но это скорее исключение из правил.

Изменение функций мозга

Вместе с нашим организмом стареет и наш мозг. Возрастные изменения, происходящие с некоторыми функциями мозга, многие начинают замечать после 50 лет. Но если ваша работа творческая и вы ведете здоровый образ жизни, то у вас больше шансов иметь “светлую” голову и в преклонном возрасте.

Ученые говорят о том, что приостановить возрастные изменения функций мозга можно средиземноморской диетой. Как вы знаете, эта диета богата фруктами, овощами и полезными жирами. Поэтому обратите на это особое внимание.

Ухудшение слуха

Около 40% людей старше 50 лет имеют разные проблемы со слухом. Эти проблемы со здоровьем могут быть обусловлены генами, повышенным АД, развитием метаболического синдрома. Следовательно, лишний раз обратитесь за проверкой слуха к специалисту.

Хрупкие кости

Если ваш рацион содержит мало кальция и витамина Д, то ваши кости могут и к 50-летнему возрасту потерять запас прочности. Специалисты говорят о том, что женщины с вредными привычками уже в 35 лет могут испытывать проблемы с минеральной плотностью костей.

Лучший продукт на завтрак для женщин после 50 лет

После 50 лет кости более хрупкие у женщин, чем у мужчин. И все потому, что так устроен женский организм – менопауза, приливы, снижение выработки эстрогенов.

Важно понимать, что пища богатая кальцием и витаминами – это не панацея. Нужны также физические нагрузки, а именно силовые. Гравитационная нагрузка поможет костям становиться крепче. Главное – подобрать для каждого человека индивидуальную физическую нагрузку.

Вялые мышцы

Если мускулы не в тонусе, это будет выдавать ваш возраст. Особенно это заметно по рукам. Чтобы хоть как-то улучшить тонус мышц, необходимо проводить по 2-3 силовых тренировки в неделю. Для начала можно выполнять простой комплекс упражнений с фитнес-резинками и легкими гантелями.

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Помимо физических нагрузок, следите за тем, чтобы в каждом приеме пищи у вас было не менее 20-25 г качественного белка. Яйца, морепродукты, нежирная говядина, телятина, мясо птицы – это продукты, которые должны быть в вашем холодильнике!

Кожа без тонуса

С возрастом кожа начинает терять важный белок – коллаген. В результате возникают морщинки, теряется тонус кожи. Чем быстрее идет этот процесс, тем старше вы выглядите.

Повысить тонус кожи вам поможет рацион с достаточным содержанием витамина С и продуктами, богатыми коллагеном. Также не забывайте и об адекватном питьевом режиме.

Подготовил NNS по материалам Клубер

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