Часто экстравагантные поступки мы списываем на характер человека. А что, если за этим кроется нечто большее: 10 психических заболеваний, которые маскируются под обычные черты характера.

Выдающиеся американские психотерапевты Аарон Бек и Артур Фримен в книге «Когнитивная психотерапия расстройств личности» (Cognitive Therapy of Personality Disorders) раскрыли секреты человеческого темперамента.

Черты характера, которые могут принести своим обладателям немало проблем, если не держать их под контролем.

1. Халатность

В эту категорию смело можно записывать всех, кто стремится побольше отдыхать и поменьше работать. Разумеется, это обыкновенное человеческое желание, однако некоторые из нас частенько перегибают палку. Например, если сотрудник компании за год оформил несколько больничных, взял пару отпусков и бесчисленное количество отгулов, а при всем этом умудрялся еще и опаздывать, психолог бы поставил ему антисоциальное расстройство личности. Правда, для этого нужно, чтобы наблюдались еще и такие симптомы:

частая ложь, которая ничем не мотивирована;

стремление жить за чужой счет;

частое увольнение без дальнейших планов по трудоустройству, то есть «уход в никуда»;

растрата денег не по назначению (собирался купить продукты, а приобрел новую игрушку для приставки).

Бороться с антисоциальностью поможет тайм-менеджмент и награды. Достаточно расписать, какой презент можно себе сделать за то или иное достижение (например, пару дней прожить по составленному плану), и придерживаться расписания хотя бы в течение месяца, чтобы успела выработаться привычка.

Еще при таких нарушениях психологи рекомендуют упражнение «Обзор выборов»: письменно ставится проблема, определяются возможные выходы из нее и преимущества / недостатки каждого. Это поможет принимать решения рационально.

2. Стеснительность

Поощряемая стеснительность со временем может перерасти в тотальное отчуждение и нежелание устанавливать связи с внешним миром. Люди, которые находятся на грани психического расстройства, перестают ощущать сильные эмоции и стараются ограничить себя в любых контактах, а поэтому часто выбирают удаленную работу или другую деятельность, которая никак не связана с коммуникацией.

Гипертрофированная интроверсия приводит к шизоидному расстройству личности, которое имеет такие признаки:

безразличие к критике и похвале;

отсутствие близких друзей или наличие только одного друга;

склонность часто и нереалистично мечтать;

чрезмерная чувствительность, которую невозможно или страшно выразить окружающим.

Предотвратить развитие болезни можно разными способами. Один из наиболее действенных — деятельность в группе. Подойдет любой кружок: рисование, изучение иностранного языка, йога или пилатес.

Для борьбы с возрастающей мизантропией стоит воспользоваться простым лайфхаком: вместо фразы «я не люблю людей» говорить «мне не нравится эта вещь» (черта характера, одежда, внешность, привычка или что-то другое). Такой подход позволит сформировать новую установку: в людях помимо плохого есть и нечто хорошее.

3. Прокрастинация

В эту категорию попадают бунтари, которые не желают подчиняться правилам в обществе. Выражается все в откладывании необходимых действий на когда-нибудь. Запущенная прокрастинация вполне может привести к пассивно-агрессивному расстройству личности, которое часто влечет за собой хроническую депрессию.

Немного бунтарства в школе или университете — явление вполне закономерное, и в нем искать истоки болезни не надо. О том, что прокрастинация переходит в новую фазу развития, могут говорить следующие симптомы:

раздражительность в ответ на просьбы сделать что-то не особенно приятное, но обыкновенное для большинства людей (например, вымыть посуду, убрать за кошкой или вынести мусор);

очень медленный темп работы и плохое ее качество;

обида на полезные советы окружающих о том, как сделать работу быстрее и лучше;

необоснованная злобная критика людей, которые наделены властью.

Сложность профилактики заключается в том, что человек обычно считает, что он-то ни в чем не виноват. Здесь отлично подойдет уже описанное нами упражнение «Обзор выборов». Еще рекомендуется социальная игра, в которой нужно ставить себя на место других людей, чтобы понять их чувства. Такая терапия остановит прогресс прокрастинации и сделает человека более чутким по отношению к окружающим.

4. Импульсивность и вспыльчивость

Человек, который не пытается взять под контроль гнев, рискует заработать пограничное расстройство личности. Одно из типичных проявлений приближающейся болезни — резкая и ничем не мотивированная смена мнений на радикально противоположные. Скажем, сегодня вы считаете, что жареная яичница ужасно влияет на ваш желудок, и ненавидите ее, а послезавтра с упоением готовите ее на завтрак.

Конечно, просто импульсивность ничем не грозит. Хотя задуматься стоит, если вы обнаружили вкупе со вспыльчивостью еще и такие симптомы:

непостоянные дружеские и романтические связи;

частые бездумные траты денег (собрались за кофеваркой, а купили второй телевизор);

неосторожное, на грани аварий вождение;

смена настроения без видимых причин и ощущение хронической скуки.

Отличная профилактика — курсы управления гневом и различные тренинги по самоидентичности. Полезным будет самоконтроль с поощрением. Например, если вы собрались за злополучной кофеваркой, купите именно ее (не прихватив с собой при этом полмагазина), а в награду приобретите вещь, о которой давно мечтали.

5. Самобичевание

Людей, подверженных самобичеванию, спокойно можно назвать страусами: при каждом удобном случае они прячут голову в песок, пытаясь укрыться от проблем. В психологии это называется избегающим расстройством личности. В запущенных случаях появляются панические атаки, депрессия и нарушения сна.

Самокритика в малых дозах полезна, потому что толкает нас на развитие, а вот в больших откровенно опасна для психического состояния. Тревогу бить можно, если наблюдается следующее:

сильная и мгновенная обида на критику или неодобрение;

избегание новых контактов, доходящее до абсурда (например, отказ от повышения, если оно требует общения с новыми людьми);

преувеличение потенциальных трудностей, физических опасностей или риска обыкновенных действий;

сдерживание себя в общении с людьми из-за страха сказать что-нибудь не то.

Действенное упражнение в этом случае — опровержение ложных предсказаний. Нужно записать свои предположения по поводу какого-нибудь действия, которое необходимо совершить. Например: «Если я пойду в незнакомый магазин поздно вечером, меня обязательно обворуют», — а потом совершить это действие и записать результат. Впоследствии, когда будут возникать сомнения и негативное предчувствие, достаточно лишь открыть блокнот с записями, чтобы убедиться: ничего страшного не случится.

6. Мнительность

Каждый из нас немножко параноик, и это нормально. Но некоторые люди в своих подозрениях переходят все мыслимые границы: взламывают странички в соцсетях, прослушивают телефонные разговоры и даже нанимают частного детектива. Человек, которого сомнения толкают на такие отчаянные действия, возможно, страдает параноидным расстройством личности. Это нарушение сопровождается следующими признаками:

необоснованное недоверие партнеру;

поиск скрытых смыслов в обыкновенных действиях людей (например, сосед нарочно хлопает дверью, чтобы вам досадить);

тенденция считать всех, кроме себя, виноватыми;

отсутствие чувства юмора, неспособность видеть смешное в бытовых ситуациях.

Отличный способ бороться с хроническим недоверием — завести список знакомых людей и ставить плюсики напротив их имени каждый раз, когда они в чем-то оправдывают ожидания (например, вы боялись, что парень на корпоративе забудет о вашем существовании, а он уделял вам внимание весь вечер). Когда в следующий раз возникнет какое-либо подозрение, достаточно будет взглянуть на количество плюсиков, и недоверие исчезнет.

7. Услужливость

Зависимость от близких — отличительный признак всех млекопитающих и, конечно же, человека. Полагаться на других совершенно нормально, а вот чрезмерная привязанность определяется в медицине как зависимое расстройство личности. Чертой, за которой кроется настоящее нарушение психики, считается большая трудность или невозможность принимать решения без одобрения авторитетного человека. Кроме того, заболевание сопровождают следующие симптомы:

согласие с окружающими, даже если они не правы;

ощущение дискомфорта в одиночестве и стремление сделать что угодно, лишь бы не быть одному;

совершение неприятных или унизительных действий с целью понравиться;

беспочвенные навязчивые мысли, что все люди вокруг — предатели.

Лучший способ борьбы — собрать доказательства своей компетентности, например: «я хорошо вожу машину», «я подготовил отличный отчет на работе» и т. п. Всякий раз, когда появляется желание попросить одобрения у кого-то, нужно посмотреть на список — это добавит уверенности.

8. Эмоциональность

Излишняя эмоциональность и чувствительность могут быть симптомом гистрионного расстройства личности, которое в миру называется просто истерией. Стремление привлечь к себе внимание естественно для человека, пока не переходит в вспышки гнева и припадки. Отличительная черта — очень эмоциональная речь и одновременно отсутствие в ней деталей. Например, на вопрос «А как выглядит ваша мама?» ответ последует примерно такой: «Она была очень хорошей».

Другие признаки расстройства:

постоянный поиск поддержки, одобрения и похвалы авторитетного человека;

невозможность сосредоточиться на одном деле в течение долгого времени;

поверхностные, быстро сменяющие друг друга эмоции;

нетерпимость к прокрастинации при постоянном желании что-то делать.

Один из отличных способов противостоять истерии — работа по таймеру. Необходимо поставить таймер на полчаса или час и все это время заниматься только одним делом. При кажущейся легкости упражнения выполнить его будет не так-то просто: излишне эмоциональным людям очень трудно усидеть на месте. А еще им трудно ставить цели, потому что мечтают они обычно о чем-то прекрасном, но неопределенном, поэтому замечательным решением будет ставить конкретные цели: достичь повышения через 2 месяца, научиться готовить ризотто к Новому году и т. д.

9. Перфекционизм

Отчаянный перфекционизм — прямой путь к обсессивно-компульсивному расстройству личности. Развитие заболевания обычно связано с тем, что общество ценит такие качества, как внимание к деталям, самодисциплина, эмоциональный контроль, надежность, подчеркнутая вежливость, и люди сильно увлекаются. Тогда эти замечательные свойства оборачиваются настоящей катастрофой: эмоциональной блокировкой, догматичностью, психологической негибкостью.

Тревожиться перфекционистам стоит, когда они обнаруживают следующие тенденции:

нежелание тратить время на себя из-за боязни стать непродуктивным;

отказ выбрасывать ненужные вещи с мыслью «для чего-нибудь пригодится»;

патологический страх совершить ошибку;

стремление делать работу за других из-за мысли, что никто больше не сможет сделать ее так же качественно.

Перфекционистам трудно усидеть на месте, потому что их существо требует немедленной деятельности, а поэтому психологи рекомендуют бытовую медитацию. Подойдут любые формы — от массажа до прослушивания музыки с закрытыми глазами. Чтобы закрепить успех, полезно записывать, сколько дел было совершено в дни без релаксации и в дни, когда она была. Это убедит перфекциониста, что отдых продуктивности не помеха.

10. Завышенная самооценка

Завышенная самооценка намного лучше самобичевания, хотя и здесь есть свои пределы. Почувствовав прелесть осознания себя как умного, красивого и вообще самого лучшего человека, недолго впасть и в настоящее нарциссическое расстройство личности. А оттуда рукой подать до депрессий, чувства неполноценности и прочих «прелестей», которыми страдают люди, возомнившие себя наполеонами:

скрытый или явный гнев в ответ на любую критику;

использование людей для достижения собственных целей;

ожидание особого отношения к себе (например, в очереди такого человека все должны пропускать, а почему — он и сам не знает);

сильная зависть и постоянные грезы о немыслимом богатстве.

Главная проблема нарцисса — несоответствие ожиданий и реальности, а отсюда и побочные: ощущение никчемности, частая смена настроений, страх попасть в неловкое положение. Одно из упражнений по борьбе с расстройством — снизить планку желаний до реально достижимой. Скажем, вместо покупки шикарного авто можно приобрести туфли в ближайшем магазине обуви.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте