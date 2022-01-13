10 кулинарных ошибок, которые мы повторяем за нашими мамами

Кулинарные мифы имеют множество источников. Это и привычки наших мам в приготовлении, и сцены из кино, и книги рецептов. Все они крепко отражаются у нас в голове – 12 кулинарных ошибок, которые мы повторяем.

Но пора пересмотреть свои кулинарные привычки.

1. Мыть мясо

Мытье сырого мяса оказалось неэффективным и опасным занятием. Оно не лишит бактерий. В то же время мы повышаем риск их распространения по всей кухне: брызги воды летят на столешницу, кафель и другие поверхности. Затем трогаем руками кухонное полотенце, пакетики с приправами и другие предметы, еще больше повышая шансы на отравление. Замачивание мяса или курицы в соленой воде также бесполезно. Бактерии уничтожает только высокая температура при приготовлении (более 65 °С).

2. Замешивать бисквит ложкой

Чтобы бисквит не упал и получился пышным, не замешивайте смесь из взбитых яиц и муки ложкой. Используйте для этого силиконовую лопатку. Она не повредит нежную текстуру будущего бисквита, и она не упадет.

3. Поливать птицу во время запекания для сочности

У этой процедуры минусов гораздо больше чем плюсов. Она только подрумянит птицу, не оказав никакого эффекта на сочность мяса. А вот открытие и закрытие дверей духовки для поливки значительно увеличит время приготовления. Шеф-повара советуют для получения золотистой корочки лучше смазать тушку растительным маслом до того, как положить в духовку.

4. Запекать блюда и хранить продукты в фольге

Запекать блюдо в фольге – это очень удобный способ приготовить ужин и не запачкать лист. Но исследования показали, что кислые продукты, такие как томаты, цитрусы, ананасы, яблоки, поглощают много алюминия даже при хранении. Поэтому лучше или отказаться от фольги или запекать без такого гарнира.

5. Маринование сделает мясо более мягким

Этот миф очень устойчив, потому что вроде бы в нем есть логика. Кислоты в маринаде (лимонный сок, уксус) разрушают соединительные ткани в мясе, которые якобы делали его жестким. Но это не так. Кислоты, разъедая ткани, не смягчают белок, а делают его более жестким. Мариновать можно, но только для придания аромата. Смягчить мясо поможет долгое тушение, благодаря которому соединительная ткань плавится и становится похожей на желе. Также мясо станет более мягким, если его отбить или нарезать поперек волокон.

6. Полоскать пшеничные макароны

Полоскание макаронных изделий из пшеницы холодной водой шеф-повара называют трагедией. Воду, которую мы выливаем в раковину, можно было использовать как замечательную основу соуса. А полоскание водой вовсе не будет предотвращать слипание пасты. Лучше извлечь макароны или пасту из кастрюли и положить прямо на сковороду или вок, где у вас готовится соус.

7. Добавлять сушеные травы в конце готовки

Мы привыкли, что в рецептах травы и специи всегда добавляют в конце готовки. Однако такой способ годится, только когда у вас есть свежие листья тимьяна, орегано, базилика или, например, петрушки. Если у вас остались только сушеные травы, добавьте их в начале приготовления. Тогда они успеют раскрыть свой вкус и аромат.

8. Размораживать овощи перед приготовлением

Размораживать овощи – верный путь испортить вкус блюда и превратить овощи в слизистую субстанцию. Большинство овощей и зелени, кроме листовых (шпинат), нужно сразу бросать при приготовлении и обжаривать или тушить на сковороде.

9. Мыть фрукты и овощи перед хранением

Казалось бы, очень удобно предварительно вымыть овощи и фрукты перед хранением. Но этого делать не стоит, потому что в таком виде они скорее испортятся. Влажность способствует росту и разложению бактерий на овощах и фруктах. Поэтому лучше мыть их в таком количестве, которое вам нужно для приготовления блюда или непосредственно перед едой.

10. Молоко сделает пышное омлет

Повара утверждают, что молоко добавит омлету лишнюю влагу и не сделает его пушистым. Вместо него шефы советуют готовить омлет с яйцами и добавлять кусочки замороженного сливочного масла. Гарантированно добавит воздушной текстуры омлета пищевая сода или разрыхлитель. Они выделяют пузырьки углекислого газа при повышении температуры.

Об этом NNS узнал из сообщения adme.

Читайте NNS в Фейсбуке