При какой температуре замерзает кошка, и как помочь животным пережить мороз

В Украину пришли сильные морозы, которые могут стать критическими для многих бездомных животных. В опасности часто оказываются зимой и домашние питомцы, обитающие в частном секторе. NNS расскажет, при какой температуре замерзает кошка и что можно сделать, чтобы помочь животному пережить холод.

Температура -15°С является критической для кошек, живущих на улице. Для ослабленных животных этот порог еще ниже. В первую очередь обморожению подвергаются ушки и хвост, затем лапки, а после и все тело. При температуре -20°С голодная кошка погибает через 40 минут.

Специалисты говорят, что только 70% бездомных кошек достигают возраста 2 месяцев. А 50% тех из них, которые остались, не доживают и до 2 лет. Большая их часть погибает именно зимой.

Помочь кошке можно питанием с повышенным содержанием белка, рыбьего жира и введением в рацион витаминов E и D. Если у вас во дворе частного дома живет пушистик и вы по каким-то причинам не можете его хотя бы временно взять в дом, уделите больше внимания его рациону.

Можно соорудить для кошки домик. Для этого совсем не обязательно тратить деньги, и это не отнимет много времени. Для домика подойдут подручные материалы. Можно использовать пенопласт – он хорошо сохраняет тепло. Дополнительно утеплить старыми одеялами или другими вещами.

Домик для кошек должен быть сравнительным большим – таким, чтобы животное могло в нем развернуться. Но не переусердствуйте с размерами – слишком просторные апартаменты не нужны. Также домик должен максимально хранить тепло – то есть, иметь небольшую дверь. Ее желательно прикрыть тяжелой тканью. Важно домик приподнять над землей, так как большую часть тепла забирает обычно именно земля, а не ветер.

Вот, например, так:

И, пожалуйста, не выгоняйте животных из подъездов, магазинов, офисов и пристроек на улицу хотя бы в холода. Зачастую им негде укрыться от ветра и снегопада, поэтому они насмерть замерзают в нескольких метрах от теплых домов. Ваши временные неудобства ни в какое сравнения не идут с мучениями пушистиков, погибающих от холода. Будьте милосердны!

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