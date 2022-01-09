Обтирание спиртом при высокой температуре опасно – МОЗ

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Обтирання спиртом при температурі
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В Министерстве здравоохранения Украины развеяли миф о том, что обтирание спиртом при температуре поможет ее снизить. Обтирание спиртом при высокой температуре может наоборот вызвать дополнительный нагрев тела, кроме того, спровоцировать ожоги кожи – уверяют в МОЗ, передает NNS, ссылаясь на официальную страницу ведомства в Фейсбуке.

Почти каждый из нас хоть раз болел и имел высокую температуру тела, а иногда и лихорадку. И практически каждый пытался ее “сбить”. Народных средств снижения температуры тела очень много. Например, с давних времен практикуют протирание кожи спиртом – якобы так можно снять лихорадку. Учитывая, что лихорадку лечить нет смысла (если температура не очень высокая), такой метод является не только неэффективным, а и опасным, – пишут в МОЗ.

Почему обтирание спиртом при температуре не работает

Обтирание спиртом при температуре

После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар. Однако такое охлаждение тела является сугубо ощущением. Оно временно понижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается.

К тому же обтирание кожи спиртом, может вызвать озноб и дрожь: так организм сигнализирует, что вам слишком холодно. И поэтому он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы.

Обтирания спиртом может быть особенно опасным для детей. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу. Кожа детей достаточно нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также вызывать дерматиты или аллергические реакции.

Обтирання спиртом при температурі

Как реагировать на температуру?

Не каждую лихорадку следует лечить специализированно. При основном заболевании температура тела повышается, потому что иммунная система пытается бороться с инфекцией (в это время формируются антитела). Повышенная температура тела – попытка убить возбудителя болезни.

Если температура не причиняет вам или вашему ребенку дискомфорта и она ниже, чем определенный порог (ниже 38,5 С), то специально снижать ее не нужно. Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет испытывать обезвоживание и производить достаточно пота для естественного охлаждения всего тела.

Если температура выше этого порогового значения или вы чувствуете себя плохо, то лучше обратиться к семейному врачу за советом. Врач подскажет, какое именно лекарственное средство и в какой дозировке целесообразнее использовать именно вам для снижения температуры.

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