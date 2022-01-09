В Министерстве здравоохранения Украины развеяли миф о том, что обтирание спиртом при температуре поможет ее снизить. Обтирание спиртом при высокой температуре может наоборот вызвать дополнительный нагрев тела, кроме того, спровоцировать ожоги кожи – уверяют в МОЗ, передает NNS, ссылаясь на официальную страницу ведомства в Фейсбуке.

Почти каждый из нас хоть раз болел и имел высокую температуру тела, а иногда и лихорадку. И практически каждый пытался ее “сбить”. Народных средств снижения температуры тела очень много. Например, с давних времен практикуют протирание кожи спиртом – якобы так можно снять лихорадку. Учитывая, что лихорадку лечить нет смысла (если температура не очень высокая), такой метод является не только неэффективным, а и опасным, – пишут в МОЗ.

Почему обтирание спиртом при температуре не работает

После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар. Однако такое охлаждение тела является сугубо ощущением. Оно временно понижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается.

К тому же обтирание кожи спиртом, может вызвать озноб и дрожь: так организм сигнализирует, что вам слишком холодно. И поэтому он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы.

Обтирания спиртом может быть особенно опасным для детей. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу. Кожа детей достаточно нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также вызывать дерматиты или аллергические реакции.

Как реагировать на температуру?

Не каждую лихорадку следует лечить специализированно. При основном заболевании температура тела повышается, потому что иммунная система пытается бороться с инфекцией (в это время формируются антитела). Повышенная температура тела – попытка убить возбудителя болезни.

Если температура не причиняет вам или вашему ребенку дискомфорта и она ниже, чем определенный порог (ниже 38,5 С), то специально снижать ее не нужно. Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет испытывать обезвоживание и производить достаточно пота для естественного охлаждения всего тела.

Если температура выше этого порогового значения или вы чувствуете себя плохо, то лучше обратиться к семейному врачу за советом. Врач подскажет, какое именно лекарственное средство и в какой дозировке целесообразнее использовать именно вам для снижения температуры.

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