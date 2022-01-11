Названы признаки скорого выхода смартфона из строя и способы продлить его жизнь

Признаки скорого выхода смартфона из строя и способы продлить его жизнь назвал эксперт по мобильным устройствам Е.Кашкин, передает NNS, ссылаясь на prostomob.com.

Признаки скорого выхода смартфона из строя

Если у вашего смартфона вздулся аккумуляторный блок или он начал сильно нагреваться, то это может говорить о скорой поломке.

По словам эксперта, в случае вздутия аккумуляторного блока тыльная крышка смартфона может немного приподняться. Эксплуатировать такой аппарат не рекомендуется, поскольку в любой момент он может воспламениться. При вздутии аккумулятора эксперт советует обратиться в сервисный центр.

Еще одним признаком скорого выхода из строя смартфона является интенсивный нагрев. Если аппарат нагревается сам по себе, то это может свидетельствовать о поломке аккумуляторного блока или перегрузке микропроцессора.

Если экран гаджета внезапно потерял сенсорную чувствительность, то это говорит о наличии серьезной проблемы. Если изменение настроек не помогает, то высока вероятность того, что емкостному дисплею пришел конец.

Что еще предвещает скорую «смерть» гаджета

Специалисты называют такие признаки и факторы:

Треснувшее стекло экрана. Стал быстро разряжаться аккумулятор. Фотографии, которые вы снимаете, пропадают или портятся (на фотографиях появляются артефакты, вместо фотографии – темное или светлое поле, и т.п.). Это очень серьезный симптом, говорящий о том, что ячейки памяти в NAND-микросхеме телефона изношены и часть данных записывается некорректно. «Глючит» сенсорная панель. Как это может проявляться? Например, вы нажимаете на один ярлык, а срабатывает и открывается другой. Вы пытаетесь набрать один текст, а набирается другой. У вас начала постоянно пропадать сеть, причем не важно – мобильная или интернет. Вы роняли телефон в воду или другую жидкость. После просушки аппарат нормально работает, но не обольщайтесь – выход его из строя не за горами. Телефон стал внезапно отключаться. Проявляться это может по-разному, но наиболее часто встречающиеся симптомы – телефон отключается, когда вы используете его сенсор для набора текста (т.е. постукиваете по экрану) или на входящем вызове/смс при включенной функции вибрирования. Не стоит забывать, что кроме физических проблем, современным телефонам присущи и программные. Безвременная кончина аппарата может быть не только следствием аппаратной, но и следствием программной проблемы. Например, заражение телефона компьютерным вирусом, неудачная перепрошивка, неудачное обновление и т.п. Признаками неудачной перепрошивки или обновления обычно служит или «белый экран» (если у вас устройство Apple), или зависший на старте Android.

Как продлить жизнь смартфону

Для пролонгации срока службы мобильного устройства специалисты рекомендуют удалять из его памяти ненужные апплеты, регулярно выполнять перезагрузку устройства, а также очищать его оперативную память. На зарядку аппарат лучше ставить при уровне заряда 20%.

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