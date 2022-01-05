Вечер накануне Рождества – особенное время, когда вся семья собирается за столом и с появлением первой звезды на небе приступает к трапезе. Какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер? Поскольку 6 января все еще продолжается Рождественский пост, жирная, мясная пища, а также алкоголь не приветствуются. Кроме того, считается, что одалживать деньги на праздничный стол нельзя. Лучше пусть он будет скромным, но по возможностям.

Почему готовят именно 12 блюд на Рождество? Их количество соответствует месяцам в году, а еще именно столько было апостолов у Иисуса Христа. Традиционно считалось, что в Рождественский сочельник вся семья должна благодарить Христа за все хорошее.

Какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер

1.Хлеб

Он должен обязательно присутствовать в меню. Лучше, если он будет круглым и испеченным дома. Альтернативой может стать и магазинный, но тогда следите, чтобы рецептура его выпечки соответствовала канонам поста.

2. Холодный овощной салат

Многие готовят любимый винегрет, но рамок здесь нет: подойдет и квашеная капуста с горошком, и свежие овощи с листовым салатом и вкусной заправкой. Особые изыски не приветствуются. Чем меньше ингредиентов, тем лучше.

3. Маринованные закуски и домашние соления

Капуста, пикули, морковь и баклажаны по-корейски, даже сыр тофу в маринаде — все это украсит и разнообразит стол на Святой вечер.

4. Холодное или горячее первое блюдо

Традиционные рецепты рождественского борща содержат такие ингредиенты: свекольный квас, свекла, вода, грибной отвар. Хорошая альтернатива такому яству — грибной суп без зажарки.

5. Постные голубцы

Это блюдо готовят на Рождественский сочельник многие украинские хозяйки. Начинка — гречка, пшенка с грибами и луком, картофельное пюре с жареными грибочками, морковь по-корейски, рис.

6.Горячая или холодная рыба

Не окажется лишней селедка или маринованная скумбрия с луком. Из белой рыбы готовят простые горячие блюда — например, рыбу в маринаде с томатным соусом и морковно-луковой зажаркой. Рыбу можно приготовить в виде заливного — кусочки отваренного филе нужно залить бульоном, в который добавлен желатин, и дать застыть.

7.Вареники с постными начинками: капустой, картошкой, грибами, даже кашей с жареным луком

Поскольку стол скромный, можно приготовить вареники на пару — они выглядят красиво и пышно, символизируют достаток в семье, торжественность момента.

8. Горячее овощное блюдо

Это может быть овощное рагу (используйте для простоты смеси из замороженных овощей), тушеная капуста, отварная цветная капуста или брокколи. Печеная или отваренная картошка с постным маслом и чесноком — простое и вкусное традиционное блюдо.

9. Запеченные яблоки с медом и корицей

Аромат этого блюда наполнит дом особенной рождественской магией, а вкус не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.

10. Постные блинчики или пирожки с вареньем — лучшие сладкие постные блюда

Тесто готовится без яиц и молочных продуктов. Готовые блюда подавайте с вареньем, медом, присыпьте сахарной пудрой.

11. Узвар из сушеных яблок, груш, чернослива

Чтобы традиционный рождественский напиток получился еще более ароматным, добавьте в него чайную ложечку корицы, несколько долек лимона.

12.Кутья

Кутья — ритуальное блюдо, без которого рождественский стол не будет полноценным. Рецептов кутьи великое множество. Ниже приведем один из самых простых и вкусных.

Традиционный рецепт кутьи

Ингредиенты на 5–6 человек

500 г пшеницы;

200 г мака;

50 г толченых грецких орехов;

сахар, мед, изюм, корица по вкусу.

Приготовление

Промыть крупу холодной водой, залить кипятком и оставить на сутки. Можно приобрести уже запаренную пшеницу для кутьи. Пшеницу промыть, залить водой и варить до готовности, всыпать щепотку соли. Пока варится крупа, промыть мак проточной водой и тоже запарить на несколько часов, залив кипятком. После этого мак нужно протереть через сито, измельчить в ступке с сахаром. Маково-сахарную смесь смешать с готовой пшеницей. Всыпать измельченные орехи, запаренный изюм. Две столовые ложки меда развести теплой водой и полить кутью.

Для этого же рецепта можно использовать другие крупы — например, перловую или ячменную. Также во многих регионах Украины кутью заправляют узваром из сухофруктов.

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