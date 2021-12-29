Как за 30 секунд сделать кислые мандарины сладкими

В период зимних праздников мандарины – один из самых популярных фруктов, который с детства ассоциируется у нас с Новым годом. В Украине дефицита мандаринов нет в любое время года. На рынке представлена продукция из Турции, Египта, Испании, Армении и Азербайджана. Самым сладким сортом считаются “клементинки”. Но иногда можно приобрести недозрелые фрукты, которые сложно распознать. NNS расскажет, как буквально за 30 секунд сделать кислые мандарины сладкими.

В любой стране мандарины срываются с дерева и упаковываются для транспортировки еще зелеными. По дороге южных стран в Украину плоды дозревают.

Но так происходит не всегда и порой они появляются на прилавках еще не полностью дозревшими. А продавцы не хотят упускать свою выгоду и начинают ими торговать.

По внешнему виду отличить спелые и не спелые мандарины практически невозможно. Единственное, что их отличает – это вкус. Спелые – сочные и сладкие, не спелые – кисловатые.

Как сделать кислые мандарины сладкими

Способ №1

Дать мандаринам дозреть естественным путем. Положите их на подоконник с солнечной стороны на 2-3 дня. Мандаринам должно быть тепло. Этого времени бывает достаточно, чтобы они стали сладкими.

Способ №2

А что делать, если вы обнаружили кислоту в мандаринах перед приготовлением праздничного блюда или накануне вечеринки?

Есть быстрый способ – за 30 секунд. Поставьте мандарины в микроволновую печь на полную мощность буквально на полминуты. И они станут сладкими!

Кстати, таким способом можно сделать сладкими апельсины или виноград, которые немного не дозрели.

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