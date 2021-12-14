Как украсить дом к Новому году – 10 интересных способов (фото)

Как украсить дом к Новому году, чтобы создать особое праздничное настроение, порадовать домашних и удивить гостей. Предлагаем вашему вниманию 10 интересных способов. И желаем счастливых праздников!

Как украсить дом к Новому году: ТОП-10 интересных способов

1.Украсить гирляндой фасад дома и деревья во дворе

Владельцы частных домов могут декорировать двор и фасад своих жилищ, превратив придомовую территорию на сказку. С этой задачей на отлично справится гирлянда. Ею можно обмотать стволы деревьев и украсить газон. Для декора фасада дома и его крыши лучше всего выбирать большую и длинную гирлянду. С помощью элементов декора, которые светятся, не трудно удачно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки дома.

Выбирая украшения для улицы, убедитесь, что они выдержат неблагоприятные погодные условия. Внимательно отнеситесь к изоляции проводов гирлянды. Лучше вызвать электрика, чтобы он все проверил, чем рисковать своим здоровьем и имуществом.

2.Ваза с еловыми ветками возле входа в дом

Елка создает атмосферу праздника не только своим внешним видом, но и запахом хвои. Установить целое дерево не всегда возможно, поэтому лучшим решением будет поставить возле входа в дом вазу или корзину с еловыми ветками. А украсить «новогоднее дерево» можно «дождиком», шариками, игрушками, лентами. Можно перевязать ветку в нескольких местах лентами и сверху добавить немного снега из баллончика. Такой элемент декора смотрится необычно и атмосферно.

3.Рождественский венок на входной двери

Новогодний венок – хорошая идея для украшения входных дверей. Его можно приобрести в магазине или создать самостоятельно. Чаще всего такой венок декорируют шишками разных размеров и цветов, блестками, шариками, колокольчиками и искусственным снегом. В зависимости от оттенка двери, можно подобрать как зеленый, так и белый новогодний венок. Главное, чтобы цвета украшения грамотно сочетались и придавали дому стиля.

4.Заменить обычный коврик у порога на новогодний

Перед входом в дом принято вытирать ноги о коврик, особенно в зимнее время года. Этот элемент интерьера первым бросается в глаза. До Нового года можно заменить обычный коврик на новогодний. Подойдут рисунки с любой зимней праздничной тематикой. Это могут быть елки, олени, различные надписи или снежинки.

5.Декорировать потолок шариками или звездами

Декорированию потолка уделяется меньше всего внимания, а зря. Декорирование шариками и звездами создает атмосферу волшебства и спокойствия. Можно подвесить на нитках объемные или вырезанные из картона фигуры, или же прикрепить звезды, светящиеся в темноте.

6.Украсить окно трафаретами, гирляндой или наклейками

Окна – один из основных элементов декорирования на Новый год. Их можно украсить тремя способами:

трафаретами;

гирляндами;

наклейками.

Трафарет в таком случае – самый простой и быстрый способ нанести любой рисунок на поверхность множество раз. С помощью гирлянды можно красиво украсить окна или же выложить новогоднюю фигуру, прикрепив устройство скотчем к стеклу. Будут интересно смотреться наклейки с новогодней тематикой, однако, стоит помнить, что после них на стеклянной поверхности может остаться клей.

7.Украсить елку мандаринами и печеньем

Украшения на елке могут быть не только красивыми, но и вкусными. Помимо обычных новогодних игрушек и гирлянд отлично подойдут съедобные – мандарины и печенье. В новогодних украшениях должно быть как минимум два разных цвета. Из основных выделяют белый, красный и золотой оттенки, поэтому съедобные элементы декора будут очень кстати.

8.Расставить по квартире свечи с ароматом мандаринов, корицы и хвои

Новый год – это не только красивые украшения, но и вкусные запахи зимних фруктов, специй и растений. С помощью ароматизированных свечей очень просто наполнить дом праздничным настроением. К популярным новогодним запахам относятся аромат мандаринов, корицы и хвои.

9.Сделать почту для писем Санте или Деду Морозу

Все мы в детстве любили мечтать и заказывать подарки Деду Морозу на Новый год. Если в доме есть маленький ребенок, можно сделать для него специальную почту, куда он будет складывать письма с пожеланиями. Для этого достаточно найти небольшую коробку и обклеить ее или разрисовать в виде почтового ящика. И ребенку будет приятно, и родители не ошибутся с подарком.

10.Повесить на люстру еловые ветки, шишки, шарики или гирлянду

Для создания новогодней атмосферы в доме интересным вариантом станет украшение люстры. Подойдут еловые шишки или ветки, которые можно подвесить на веревках или дождике. Можно обмотать гирлянду вокруг люстры, чтобы добавить комнате праздничного настроения, и украсить новогодними шариками.

Обязательно следуйте технике безопасности, украшая дом – консультируйтесь со специалистами, включайте фантазию и создавайте атмосферу праздника и чуда для себя и своих родных!

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