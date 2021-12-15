Как пожарить картошку с золотистой корочкой – малоизвестная хитрость, которая даст гарантированный результат

Жареную картошку сложно назвать полезным блюдом, но иногда, если очень хочется, можно позволить себе его, даже если вы на диете. Это блюдо простое и традиционное во многих семьях. Но далеко не каждый повар знает, как гарантированно добиться аппетитной золотистой корочки у картошки. Есть хитрость, применив которую, можно получить то, что хочется. Она очень простая, но эффективная. Как пожарить картошку с золотистой корочкой, расскажет NNS.

Что мешает картошке получить золотистую корочку при жарке?

Самая главная помеха – это крахмал. Именно он «разрыхляет» структуру овоща при нагревании. И именно этот фактор учитывает хитрость, о которой ниже.

Вторая помеха – соль.

Третья – влага.

В кулинарных книгах и на сайтах рецептов можно найти множество советов, как пожарить картошку с золотистой корочкой. Например:

После того, как клубни будут нарезаны, важно на несколько минут (20-40) замочить их в ледяной воде. Это позволит вытянуть крахмал, а значит, при жарке она будет обжариваться, не тушиться. Совет дельный, но долго – не всегда хочется и есть возможность ждать 20-40 минут. Жарить картофель в большом количестве растительного масла. Тоже работает, но, во-первых, много масла – это вредно. А во—вторых – с такими ценами, которые мы имеем сейчас на подсолнечное масло, далеко не каждому по карману такой «жир». Соль моментально размягчает картофель при жарке. Это правда. Поэтому солить блюдо нужно в самом конце. Но только один этот фактор не гарантирует получение золотистой корочки. Жарить картофель на сковороде с толстым дном. Да, это поможет, но 100% гарантии тоже нет. Обсушить сырой картофель перед тем, как класть его на сковороду, ведь лишняя влага мешает образованию корочки. Тоже верно, но – читай пункты 3 и 4. Жарить картофель маленькими порциями – хороший совет. Ну, а что если в семье ты не один или блюдо готовится для гостей?

Самая эффективная хитрость, о которой знают не все

Наконец, мы подошли к главному секрету, который поможет приготовить жареную картошку «как на картинке».

Перед тем, как отправить порезанный картофель на сковороду, нужно бросить его в кастрюлю с кипящей водой и подержать там буквально несколько секунд. Этот способ реально работает и дает гарантированную аппетитную корочку.

Обратите внимание, это важно!

Не передержите картошку в воде – если переусердствовать, овощ при жарке будет разваливаться и получим обратный эффект.

Перед тем, как отправлять картофель в сковороду, стоит воспользоваться одним из советов, озвученных выше, и дождаться, пока картошка обсохнет. Или обсушить ее бумажным полотенцем.

Масло в сковороде должно быть хорошо разогрето.

Ну, и конечно, же – солим в самом конце. Жарим на среднем огне, не накрывая крышкой. Кстати, после кипятка, картошечка пожарится быстрее, чем обычно.

Желательно использовать сковороду с толстым дном. Можно (но совсем не обязательно) использовать побольше масла.

Но самое главное – это кипяток перед жаркой. Попробуйте – и убедитесь сами.

Итак, рецепт: как пожарить картошку с золотистой корочкой

Ингредиенты:

6-7 картофелин среднего размера;

Растительное масло, можно использовать как рафинированное, так и нерафинированное – 50 мл.

Соль – по вкусу;

Чеснок – 2 зубка.

Способ приготовления

Картофельные клубни почистите, промойте водой, нарежьте красивыми брусочками или дольками. Пока чистится и режется картофель, на плите закипает в кастрюле вода. Порезанный картофель отправляем в кипящую воду, ждем несколько секунд и извлекаем картошку. Дожидаемся, пока она обсохнет или «помогаем» ей это сделать. Отправляем картофель в кипящее масло на сковороде. Жарим периодически помешивая (но не стоит делать это слишком часто), крышкой не накрываем. В самом конце солим, добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем в последний раз. По желанию можно чуть раньше чеснока отправить в картошку мелко нарезанный репчатый лук. Или присыпать зеленым лучком уже готовое блюдо.

Приятного аппетита!

Готовим на Новый год «Оливье» с секретным ингредиентом, который придаст особую нежность – пошаговый рецепт с фото

Какие блюда готовили в СССР на дни рождения – кулинарные шедевры, которые готовят до сих пор

Салаты на Новый год – три простых и быстрых рецепта (видео)

Читайте нас в Фейсбуке