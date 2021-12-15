Как пожарить картошку с золотистой корочкой – малоизвестная хитрость, которая даст гарантированный результат

Жареную картошку сложно назвать полезным блюдом, но иногда, если очень хочется, можно позволить себе его, даже если вы на диете. Это блюдо простое и традиционное во многих семьях. Но далеко не каждый повар знает, как гарантированно добиться аппетитной золотистой корочки у картошки. Есть хитрость, применив которую, можно получить то, что хочется. Она очень простая, но эффективная. Как пожарить картошку с золотистой корочкой, расскажет NNS.
Что мешает картошке получить золотистую корочку при жарке?
- Самая главная помеха – это крахмал. Именно он «разрыхляет» структуру овоща при нагревании. И именно этот фактор учитывает хитрость, о которой ниже.
- Вторая помеха – соль.
- Третья – влага.
В кулинарных книгах и на сайтах рецептов можно найти множество советов, как пожарить картошку с золотистой корочкой. Например:
- После того, как клубни будут нарезаны, важно на несколько минут (20-40) замочить их в ледяной воде. Это позволит вытянуть крахмал, а значит, при жарке она будет обжариваться, не тушиться. Совет дельный, но долго – не всегда хочется и есть возможность ждать 20-40 минут.
- Жарить картофель в большом количестве растительного масла. Тоже работает, но, во-первых, много масла – это вредно. А во—вторых – с такими ценами, которые мы имеем сейчас на подсолнечное масло, далеко не каждому по карману такой «жир».
- Соль моментально размягчает картофель при жарке. Это правда. Поэтому солить блюдо нужно в самом конце. Но только один этот фактор не гарантирует получение золотистой корочки.
- Жарить картофель на сковороде с толстым дном. Да, это поможет, но 100% гарантии тоже нет.
- Обсушить сырой картофель перед тем, как класть его на сковороду, ведь лишняя влага мешает образованию корочки. Тоже верно, но – читай пункты 3 и 4.
- Жарить картофель маленькими порциями – хороший совет. Ну, а что если в семье ты не один или блюдо готовится для гостей?
Самая эффективная хитрость, о которой знают не все
Наконец, мы подошли к главному секрету, который поможет приготовить жареную картошку «как на картинке».
Перед тем, как отправить порезанный картофель на сковороду, нужно бросить его в кастрюлю с кипящей водой и подержать там буквально несколько секунд. Этот способ реально работает и дает гарантированную аппетитную корочку.
Обратите внимание, это важно!
- Не передержите картошку в воде – если переусердствовать, овощ при жарке будет разваливаться и получим обратный эффект.
- Перед тем, как отправлять картофель в сковороду, стоит воспользоваться одним из советов, озвученных выше, и дождаться, пока картошка обсохнет. Или обсушить ее бумажным полотенцем.
- Масло в сковороде должно быть хорошо разогрето.
Ну, и конечно, же – солим в самом конце. Жарим на среднем огне, не накрывая крышкой. Кстати, после кипятка, картошечка пожарится быстрее, чем обычно.
Желательно использовать сковороду с толстым дном. Можно (но совсем не обязательно) использовать побольше масла.
Но самое главное – это кипяток перед жаркой. Попробуйте – и убедитесь сами.
Итак, рецепт: как пожарить картошку с золотистой корочкой
Ингредиенты:
- 6-7 картофелин среднего размера;
- Растительное масло, можно использовать как рафинированное, так и нерафинированное – 50 мл.
- Соль – по вкусу;
- Чеснок – 2 зубка.
Способ приготовления
- Картофельные клубни почистите, промойте водой, нарежьте красивыми брусочками или дольками.
- Пока чистится и режется картофель, на плите закипает в кастрюле вода.
- Порезанный картофель отправляем в кипящую воду, ждем несколько секунд и извлекаем картошку.
- Дожидаемся, пока она обсохнет или «помогаем» ей это сделать.
- Отправляем картофель в кипящее масло на сковороде.
- Жарим периодически помешивая (но не стоит делать это слишком часто), крышкой не накрываем.
- В самом конце солим, добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем в последний раз.
- По желанию можно чуть раньше чеснока отправить в картошку мелко нарезанный репчатый лук. Или присыпать зеленым лучком уже готовое блюдо.
Приятного аппетита!
Готовим на Новый год «Оливье» с секретным ингредиентом, который придаст особую нежность – пошаговый рецепт с фото
Какие блюда готовили в СССР на дни рождения – кулинарные шедевры, которые готовят до сих пор
Салаты на Новый год – три простых и быстрых рецепта (видео)