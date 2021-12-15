Как пожарить картошку с золотистой корочкой – малоизвестная хитрость, которая даст гарантированный результат

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Жареную картошку сложно назвать полезным блюдом, но иногда, если очень хочется, можно позволить себе его, даже если вы на диете. Это блюдо простое и традиционное во многих семьях. Но далеко не каждый повар знает, как гарантированно добиться аппетитной золотистой корочки у картошки. Есть хитрость, применив которую, можно получить то, что хочется. Она очень простая, но эффективная. Как пожарить картошку с золотистой корочкой, расскажет NNS.

Что мешает картошке получить золотистую корочку при жарке?

  • Самая главная помеха – это крахмал. Именно он «разрыхляет» структуру овоща при нагревании. И именно этот фактор учитывает хитрость, о которой ниже.
  • Вторая помеха – соль.
  • Третья – влага.

В кулинарных книгах и на сайтах рецептов можно найти множество советов, как пожарить картошку с золотистой корочкой. Например:

  1. После того, как клубни будут нарезаны, важно на несколько минут (20-40) замочить их в ледяной воде. Это позволит вытянуть крахмал, а значит, при жарке она будет обжариваться, не тушиться. Совет дельный, но долго – не всегда хочется и есть возможность ждать 20-40 минут.
  2. Жарить картофель в большом количестве растительного масла. Тоже работает, но, во-первых, много масла – это вредно. А во—вторых – с такими ценами, которые мы имеем сейчас на подсолнечное масло, далеко не каждому по карману такой «жир».
  3. Соль моментально размягчает картофель при жарке. Это правда. Поэтому солить блюдо нужно в самом конце. Но только один этот фактор не гарантирует получение золотистой корочки.
  4. Жарить картофель на сковороде с толстым дном. Да, это поможет, но 100% гарантии тоже нет.
  5. Обсушить сырой картофель перед тем, как класть его на сковороду, ведь лишняя влага мешает образованию корочки. Тоже верно, но – читай пункты 3 и 4.
  6. Жарить картофель маленькими порциями – хороший совет. Ну, а что если в семье ты не один или блюдо готовится для гостей?

Самая эффективная хитрость, о которой знают не все

Наконец, мы подошли к главному секрету, который поможет приготовить жареную картошку «как на картинке».

Перед тем, как отправить порезанный картофель на сковороду, нужно бросить его в кастрюлю с кипящей водой и подержать там буквально несколько секунд. Этот способ реально работает и дает гарантированную аппетитную корочку.

Обратите внимание, это важно!

  • Не передержите картошку в воде – если переусердствовать, овощ при жарке будет разваливаться и получим обратный эффект.
  • Перед тем, как отправлять картофель в сковороду, стоит воспользоваться одним из советов, озвученных выше, и дождаться, пока картошка обсохнет. Или обсушить ее бумажным полотенцем.
  • Масло в сковороде должно быть хорошо разогрето.

Ну, и конечно, же – солим в самом конце. Жарим на среднем огне, не накрывая крышкой. Кстати, после кипятка, картошечка пожарится быстрее, чем обычно.

Желательно использовать сковороду с толстым дном. Можно (но совсем не обязательно) использовать побольше масла.

Но самое главное – это кипяток перед жаркой. Попробуйте – и убедитесь сами.

Итак, рецепт: как пожарить картошку с золотистой корочкой

Ингредиенты:

  • 6-7 картофелин среднего размера;
  • Растительное масло, можно использовать как рафинированное, так и нерафинированное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу;
  • Чеснок – 2 зубка.

Способ приготовления

пожарить картошку с золотистой корочкой

Пожарить картошку с золотистой корочкой просто, но не все знают, как

  1. Картофельные клубни почистите, промойте водой, нарежьте красивыми брусочками или дольками.
  2. Пока чистится и режется картофель, на плите закипает в кастрюле вода.
  3. Порезанный картофель отправляем в кипящую воду, ждем несколько секунд и извлекаем картошку.
  4. Дожидаемся, пока она обсохнет или «помогаем» ей это сделать.
  5. Отправляем картофель в кипящее масло на сковороде.
  6. Жарим периодически помешивая (но не стоит делать это слишком часто), крышкой не накрываем.
  7. В самом конце солим, добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем в последний раз.
  8. По желанию можно чуть раньше чеснока отправить в картошку мелко нарезанный репчатый лук. Или присыпать зеленым лучком уже готовое блюдо.

пожарить картошку с золотистой корочкой

Приятного аппетита!

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